Samme dag som Norge åpnet gassrørledningen Baltic Pipe, som skal forsyne Polen og Danmark med gass fra Norge, ble gasslekkasjen i Nord Stream 1 og Nord Stream 2 kjent.

Lekkasjen i Østersjøen mistenkes å skyldes sabotasje. Dette har skapt uro rundt spørsmålet om sikkerhetstiltakene rundt norske gassrørledninger.

Det danske forsvaret har sluppet dette bildet av gasslekkasjen ved Nord Stream 2 tatt fra et F-16-fly som er stasjonert på Bornholm. Foto: Det danske forsvaret

Venstreleder Guri Melby reagerte kraftig da olje- og energiminister Terje Aasland sa til NTB tidligere i dag at det per nå ikke er noen ting som tyder på at det kan komme angrep på norske gassrørledninger.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Lise Åserud

På spørsmål om hva regjeringen ville foreta seg, viste olje- og energiministeren til at det er olje- og gasselskapenes ansvar for sikkerheten på norsk sokkel.

– Dette mener jeg er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra regjeringens side, sa Melby om uttalelsen.

Nå skal beredskapen på norsk sokkel skjerpes etter gasslekkasjen, ifølge olje- og energiministeren.

– Det er positivt at Aasland nå snur og tar mer kontroll for å få oversikt over situasjonen. Likevel er det oppsiktsvekkende at det skjer først nå flere timer etter de første rapportene kom og ikke minst lenge etter rapporten om droner på norske plattformer, mener Melby

– Passer godt inn i Putins planer

Melby har sendt inn skriftlig spørsmål til regjeringen om hvilke tiltak som blir gjort for å øke den norske beredskapen mot trussel fra russisk digital og fysisk sabotasje, og annen underminerende virksomhet mot norsk gasseksport.

– Jeg regner med at regjeringen har innsett at Norges økte betydning for Europas energisikkerhet gjør den norske gasseksporten til et sannsynlig mål, sier Melby og legger til:

– Putin leter hele tiden etter måter å demonstrere for europeiske innbyggere at vi burde gi opp støtten mot Russlands krig i Ukraina. Et sabotasjeangrep som sår tvil ved om Norge klarer å levere gass til Europa passer nok godt inn i planen hans.

– Handler om sikkerheten til tusenvis av arbeidere

Partileder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, reagerte også på uttalelsen til Aasland og mener ansvaret ligger på myndighetene.

– Det handler også i alle høyeste grad om at de som jobber for oss på norsk sokkel skal føle seg trygge, sier Sylvi Listhaug (FrP). Foto: William Jobling / NRK

– Jeg reagerte kraftig på olje- og energiministerens uttalelser tidligere i dag. Det er bra at Aasland få timer etter den uttalelsen har innsett det er noe norske myndigheter selvsagt må ta ansvaret for i dagens sikkerpolitiske situasjon, sier Listhaug.

I Danmark har allerede statsminister, Mette Frederiksen, hasteinnkalt partilederne i Danmark for å informere om den alvorlige situasjonen i Østersjøen.

– FrP forventer at regjeringen raskt kommer til Stortinget og redegjør for hva som et gjort etter at PST i mars slo alarm om økt trussel mot olje og gass og hva som nå gjøres for å sikre infrastruktur og norske olje- og gassinstallasjoner, oog avslutter med:

– Dette handler om sikkerheten til tusenvis av arbeidere som er ute og skaper store verdier for landet og sikrer store mengder energi til Europa, mener partilederen.