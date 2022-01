– Politiet og kommunen har planlagt et forberedende møte førstkommende fredag. Her skal vi se på hvilke tiltak vi skal innføre. For det kommer tiltak, sier politikontakt i Hå kommune, Lars Risa Taksdal til NRK.

Ved inngangen til 2022 fikk politiet i Hå melding om at en ungdomsgjeng skjøt fyrverkeri mot folk og bygninger på Varhaug.

Da politiet ankom stedet, ble også de skutt etter med fyrverkeri.

Slik så det ut da personer sendte fyrverkeri mot politiet i Hå kommune nyttårsaften. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da personer sendte fyrverkeri mot politiet i Hå kommune nyttårsaften.

Skal se på hva de har lov til å gjøre

Det er ordfører i Hå, Jonas Skrettingland, som har invitert til møtet. Også brannvesenet, SLT-koordinatoren og kommunalsjefen for oppvekst og kultur i kommunen skal delta.

– Vi må sette oss ned i lag for å se hva vi kan gjøre. Både kortsiktig med hvilke handlingsrom vi har og eventuelle tiltak. Det som skjedde nyttårsaften kan vi ikke oppleve igjen, sier han.

Hå-ordfører Jonas Skrettingland (KrF) har innkalt til møte med politi og brannvesen etter hendelsene nyttårsaften. Foto: Anders Fehn / NRK

Ifølge Skrettingland har kommunen hatt utfordringer med ungdommer som har sendt opp raketter gjennom hele året. Det er både ulovlig og forstyrrende, mener han.

Skrettingland vil likevel ikke spekulere om hvilke tiltak som eventuelt kommer.

– Vi må finne ut hva vi og politiet kan gjøre, og hva som er fornuftig å gjøre. Det som skjedde nyttårsaften er en politisak. Kommunen må ta tak i oppskytningen hele året. Noe må gjøres, sier han.

Tror på oppklaring

– Jeg har fått meldinger og telefoner fra folk som ikke syns det går an, sier ordføreren.

Hendelsen nyttårsaften har i ettertid blitt anmeldt av politiet. Lars Risa Taksdal sier de har en formening om hvem noen av personene er, men at de ikke har noen mistenkte for selve gjerningen.

– Vi har per nå ingen formelt mistenkte. Men vi har god driv i saken, og vi har tro på at vi skal klare å oppklare den. Det har kommet inn mange tips, sier Taksdal.

Politikontakt i Hå Lars Risa Taksdal sier de ikke har noen mistenkte etter rakettskytingen på nyttårsaften, men at de har tro på at de vil komme til bunns i det. Foto: Erik Waage / NRK

– Skremmende, truende og farlig

Politiet og Hå kommune ser på hendelsene nyttårsaften som svært alvorlige. Fredag skal de altså diskutere hvilke tiltak som kommer ved neste nyttårsaften.

– Det kan bli tiltak som går på begrensning av salg, forbudssoner og felles oppskytning, sier Taksdal.

Det går ifølge han fint med politibetjentene som var involvert i hendelsen, selv om de opplevde det hele som ubehagelig.

– Men det var mange andre på stedet som ble stengt inne og skutt på. Mange opplevde denne situasjonen som både skremmende, truende og farlig. Ikke bare politiet, sier han.