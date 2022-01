Sendte fyrverkeri på politibil: – Total mangel på respekt

– Saken viser en total mangel for respekt for politiet og andre mennesker. De er ukritiske til hva de faktisk gjør, uten å tenke over at folk blir skadet, sier politikontakt i Hå, Lars Risa Taksdal.

Ved inngangen til 2022 fikk politiet i Hå melding om at en ungdomsgjeng skjøt fyrverkeri mot folk og bygninger på Varhaug. Da politiet ankom stedet, ble også de skutt etter med fyrverkeri.

– Man må ta hensyn til egen sikkerhet og oppdragets art i slike saker. Dette var et oppdrag som gikk ut på at fyrverkeri ble skutt mot politiet, de som var på stedet oppdaget ikke personskader, og besluttet å trekke seg ut av området, forklarer Risa Taksdal.

Politibilen fikk fyrverkeri etter seg under nyttårsfeiringen på Varhaug. Du trenger javascript for å se video. Politibilen fikk fyrverkeri etter seg under nyttårsfeiringen på Varhaug.

«Kriger» med fyrverkeri

Forholdet har i ettertid blitt anmeldt av politiet. Lars Risa Taksdal sier de har en formening om hvem noen av personene er, men at de ikke har noen mistenkte for selve gjerningen.

– Hvor alvorlig vil du si saken er?

– Det gikk jo heldigvis godt, og førte ikke til skader på verken politiet eller bilen, men det er ofte bare flaks. Jeg vil kategorisere det som en alvorlig sak, og utfallet kunne ha blitt annerledes, svarer Lars Risa Taksdal.

Personen som filmet hendelsen vil være anonym, men forteller at ulovlig avfyring av raketter er et kjent problem på Varhaug.

– Det har vært problemer med at ungdommer har «krig» mot hverandre med fyrverkeri, forteller vedkommende.

NRK har vært i kontakt med flere beboere, som sier det i lang tid har vært en ukultur rundt bruk av fyrverkeri på stedet.

– Flere ungdommer fra nabobygder drar til Varhaug for å være med. Det er ikke slik at dette er noe som alle på Varhaug setter pris på, snarere tvert imot, sier politikontakt Risa Taksdal.

Politikontakt Lars Risa Taksdal sier flere i Hå kjøper inn og sparer på fyrverkeri, for så å skyte opp raketter gjennom hele året: – En uheldig kultur, sier han. Foto: Erik Waage / NRK

Sendte fyrverkeri midt i folkemengden

Også ved Vålandstårnet i Stavanger utløste tilskuere fyrverkeri mot folkemengden og politi i forkant av en organisert fellesoppskytning. Her hadde over 6000 mennesker samlet seg for å se det kommunale fyrverkeriet.

Kathrine Sæland Rotseth er seksjonsleder for forebyggende og patrulje ved politidistriktet Sør-Vest, og beskriver hendelsen som kaotisk.

– Det begynte å smelle raketter mot befolkningen omtrent 23.30, og etter det eskalerte det. Politiet forsøkte å gripe inn, men ble selv skutt mot. De fleste som var til stede var beruset og kastet på glass og urinerte på stedet, sier Sæland Rotseth.

Kl 01.00 var det i tillegg påbegynt flere slagsmål på stedet, opplyser hun.

– Politiet kjørte en person til legevakten, hvor de fikk beskjed om at tre andre personer hadde vært innom i forbindelse med voldsepisoder på Våland. Det var en del personer med brann- og hørselsskader som ble ivaretatt på stedet, sier Sæland Rotseth.

På Våland i Stavanger var det samlet 6000 mennesker da det ble fyrt av raketter mot folkemengden. Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad

Tilhengere av felles fyrverkeri

Politiet i Hå og i Stavanger skal vurdere begge hendelsene og se på tiltak for neste års nyttårsfeiring.

– Umiddelbart tenker jeg at vi må patruljere på sosiale medier som et tiltak i forkant av neste års nyttårsfeiring, sier Sæland Rotseth i Stavanger.

– Er det ønskelig med et forbud som sier at privatpersoner ikke kan skyte opp fyrverkeri?

– Vi er generelt tilhengere av organisert felles fyrverkeri. Når vi ser at folk er beruset så tydelig som på Våland og at de etter hvert skyter fyrverkeri mot folk, så er jo ikke det bra i det hele tatt, svarer Sæland Rotseth.

Både hun og Lars Risa Taksdal i Hå sier at de ser på løsninger for neste år i samarbeid med kommunene.

– Vi arbeider aktivt med å endre holdningene her i Hå. Vi kommer til å se på muligheter for forbudssoner, sier Risa Taksdal.