«Da kom brevet. Da er vi klar med gjenopptakelsesbegjæring!»

Slik lyder e-posten fra advokat Arvid Sjødin til fetterens far, Jakob, onsdag.

Fetteren er offisielt ute av saken. Han er ikke lenger mistenkt eller siktet for drapet på Birgitte Tengs 6. mai 1995.

– Det er dette vi har gått og ventet på i alle disse årene, sier fetterens far til NRK.

Birgitte Tengs sin fetter ble i 1997 dømt for drapet i tingretten, men anket og ble senere frikjent for drapet i lagmannsretten.

Advokaten hans, Arvid Sjødin, har hatt kontakt på e-post med sin klient om dagens nyhet.

– Det sier seg selv at et slikt brev er noe som vil endre hans fremtid, sier Sjødin.

Far til fetteren, Jakob, sier det er dette de har gått og ventet på alle disse årene. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det er på tide at de innrømmer feil

Fetteren ble frikjent for drapet, men likevel dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs sine foreldre i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav.

Erstatningskravet ble senere ettergitt, men dommen har hele tiden stått ved lag.

Sjødin vil derfor innen kort tid komme med en begjæring om at erstatningssaken gjenopptas, slik at fetteren en gang for alle blir fullstendig frikjent for drapet.

– Dette er det vi trenger for å gjenåpne saken, sier Sjødin.

– Hvem er det du tenker bør komme med en beklagelse her?

– Det er jo folk som har vært veldig sterkt til stede i den saken. Jeg syntes det er på tide at de kommer frem og innrømmer at de har gjort feil, sier Sjødin.

Advokat Arvid Sjødin mener saken nå bør opp igjen og håper på å få en innrømmelse om feil. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Drapet på Birgitte Tengs Ekspandér faktaboks Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet.

– Klarere enn dette kan det ikke sies

I et brev til Arvid Sjødin skriver politiinspektør Unni Byberg Malmin at basert på etterforskningen som er gjennomført har ikke fetteren på noe tidspunkt hatt status som mistenkt eller siktet i saken.

– Politiet bekrefter med dette at fetteren er ute av saken. Klarere enn dette kan det ikke sies, sier Sjødin til NRK.

I brevet fra politiet skriver Malmin følgende:

«I forbindelse med etterforskningen er det blant annet gjennomført nye DNA-undersøkelser ved GMI i Østerrike i perioden 2017–2019. De nye DNA-undersøkelsene gir ingen treff på fetteren»

– Jeg håper bare at det politiet skriver er nok for å få saken gjenåpnet, og at erstatningsdommen blir slettet, sier fetterens far, Jakob.

Er avmålt optimist

Faren til fetteren ser positivt på brevet som er kommet, men venter med å juble.

– Det er et brev av mange som jeg trodde skulle løse ut ett eller annet og få en positiv konsekvens for oss, men det har jo vist seg å være bortimot umulig å komme ut av denne saken her, sier Jakob.

– Jeg er avmålt optimistisk denne gangen og, dessverre.

Likevel kan brevet med bekreftelsen fra politiet være en del av det oppgjøret fetterens familie har håpet på i mange år.

– Om det får noen nytteverdi denne gangen er det bra, men jeg vil nå vente litt og se, sier Jakob.

– Har du snakket med sønnen din etter dette brevet kom?

– Nei, det har jeg ikke. Han er vant til å bli skuffet, så jeg tror han ikke har så mye å tilføre, sier faren.

Politiet bekrefter innholdet

Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier til NRK at politiet har bekreftet overfor fetterens forsvarer at hans klient ikke lenger er siktet eller mistenkt i saken.

– Men dette har vi også påpekt overfor forsvareren tidligere, både i 2018 og muntlig i forbindelse med pågripelsen av mannen som nå er siktet i saken, sier Soma.

– Vil politiet komme med en beklagelse overfor fetteren?

– Det blir det ikke naturlig for meg å kommentere i dag. Dialogen med fetteren tar vi ikke i media, sier han.

Birgitte Tengs ble funnet drept ved Gamle Sundveg på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble fetteren dømt i tingretten, men ble senere frikjent i lagmannsretten. Likevel har han hatt en sivil dom på seg for å ha begått drapet. Foto: Eirik/haugesunds Avis Østberg / NTB

En annen mann er siktet

En mann i 50-årene ble pågrepet og siktet for drapet 1. september 2021. Mannen sitter varetektsfengslet med brev-, besøks- og medieforbud.

– Det betyr, etter vår oppfatning, at nå er fetteren for alltid ute av den saken, sier Sjødin.

Arvid Sjødin mener det er klart at erstatningskravet må opp igjen i retten. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Hva skjer videre nå?

– Vi vil fremme en gjenopptakelsesbegjæring til Agder lagmannsrett. Retten er etter vår oppfatning nødt til å åpne saken på bakgrunn av at den strider med konvensjoner.

– Man har ikke lov til å ødelegge omdømmet til en person, og når en slik dom blir stående for alltid, vil den gjøre det. Konvensjoner går foran norsk lov og da må vi få gjort opp og få den endret, sier advokaten.

Blir det søksmål mot staten?

På spørsmål om fetteren videre vil ta staten til retten, kan han ikke gi tydelige svar ennå.

– Jeg ser det som mest naturlig at staten med sine ansatte betaler utgiftene i denne saken og betaler for den belastningen som har vært, men hvor mye dette blir og når vi starter med det har jeg ikke oversikt over akkurat nå, sier Sjødin.

– Vil dere forvente en beklagelse fra politiet i denne saken?

– Noen politifolk har kommet med en beklagelse. Blant annet politimester Hans Vik har vært sterk og klar på det. Jeg tror nok at fetteren ville satt pris på at de som tidligere har iverksatt dette òg kommer med en beklagelse.