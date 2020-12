Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg følte at jeg måtte gjøre julekortet mer betydningsfullt. Ikke bare si takk, sier den anonyme kunstneren Pøbel.

Pøbel er blant annet kjent for sine Trump-kritiske stunt, og koronakunst på hjemstedet Bryne.

Nå har han gått bak ryggen på oppdragsgiveren Helse Vest for å støtte sykehusansatte på sin måte.

30.000 julekort

Julekortet deles ut til 30.000 ansatte i disse dager. De jobber blant annet ved sykehusene i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.

Pøbels motiv er en sykehusansatt i fullt verneutstyr som får klem av en pasient med munnbind påskrevet «TAKK».

På kortet skriver Helse Vest blant annet at «pandemien krever mye av hver enkelt som jobber for helsetjenesten». Videre står det at motivet er «en hilsen og et symbol på at vi står sammen, også i denne tiden».

Under teksten er det trykket en QR-kode fra Pøbel. Den skulle vise seg å være en slags «trojansk hest». Altså et lureri.

SKJULT BUDSKAP: På julekortet kommer ledelsen i Helse Vest med en hilsen til de ansatte, og under står QR-koden fra Pøbel, som leder til en video. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Avslørte på Instagram

Fram til nå har den som skanner koden med mobilen kommet til kunstnerens nettside. Men der var det ingen video.

Pøbel kunne dermed planlegge sitt spark til norsk helsepolitikk i fred og ro, uten at oppdragsgiveren blandet seg inn.

Avsløringen ble publisert på Pøbels Instagram-konto onsdag kveld.

Han hadde da svitsjet QR-koden, slik at den leder til en fersk video. Den hyller de ansatte, men omtaler også det Pøbel mener er et underbemannet, byråkratisk og for økonomistyrt helsevesen.

– Jeg kunne ikke takke skikkelig uten å få fram at jeg mener det er helt feil at mange helsearbeidere har dårlige kår. De er tross alt bærebjelken i velferdssamfunnet, sier Pøbel til NRK.

I videoen framfører skuespiller Per Kjerstad budskapet på vegne av Pøbel.

VIDEOEN: Skuespiller Per Kjerstad framfører Pøbels budskap i videoen til de sykehusansatte. Du trenger javascript for å se video. VIDEOEN: Skuespiller Per Kjerstad framfører Pøbels budskap i videoen til de sykehusansatte.

Økonomisk virus

I videoen refererer Pøbel til bekjente og tillitsvalgte ved sykehusene som har fortalt om overbelastning og underbemanning over lang tid. Også før pandemien.

I videoen sier han blant annet:

«Jeg ble opprørt på vegne av dere som bokstavelig talt står i frontlinjen på vegne av samfunnet. Dere har et enormt ansvar, og utsetter dere selv for høyere smitterisiko enn mange andre yrkesgrupper.»

NRK har vært i kontakt med Helse Vest. De har foreløpig ikke satt seg skikkelig inn i saken, men kommer med en foreløpig kommentar.

– Vi har gitt Pøbel i oppdrag å si takk og utforme motivet til vårt julekortet. Så må de meningene Pøbel har, stå for hans egen regning, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Vest, Bente Aae.

Kommunikasjonsdirektør i Helse Vest, Bente Aae. Foto: Helse Vest

Hun opplyser videre at de har betalt Pøbel 140.000 kroner for oppdraget.

Pøbel utdyper budskapet sitt i en e-post til NRK.

– Vi har to virus som herjer nå. Det ene er koronaviruset, og det andre heter New public management (reform med effektivisering i det offentlige, red.anm.). Dette viruset jakter alltid på kostnadskutt på bunnlinjen. Tillit til de profesjonelle helsearbeidernes vurdering og sunn fornuft er erstattet med rapportering og målstyring.

Han vil at politikerne skal evaluere de mange reformene som har skjedd i helsevesenet.

– Mange helsearbeidere, og kanskje også pasienter, lider unødvendig mye. Vi som befolkning bør stille sterkere krav til våre folkevalgte om at vi ønsker et helsesystem som ser på pasienter som en investering, ikke en utgift.

På Instagram-kontoen sin viste Pøbel hvordan han har byttet ut innholdet i QR-koden.

Tror de forstår

Pøbel synes ikke det er etisk betenkelig å gå bak ryggen på Helse Vest.

Han håper de innerst inne er takknemlige for at han setter søkelyset på dette.

– Ledelsen i foretaket må selv ha utfordrende arbeidsdager når de er vitne til at ansatte og kolleger har svært høy arbeidsbelastning, og til slutt kanskje blir utbrent og sykmeldt. De er også en del av et system som er presset fra mange kanter.

Kunstneren har vært i dialog med Helse Vest om å gjøre kunst på veggen ved sykehusene. Nå er han spent på om de vil samarbeide videre.

– Jeg kan selvsagt miste potensielle oppdrag, men det vil jeg i så fall respektere og godta. Det vil alltid være uante konsekvenser med alt jeg gjør. Jeg er bare en kunstner, og gjør det jeg kan for å inspirere til noe godt.

Helse Vest vil foreløpig ikke uttale seg om dette vil få konsekvenser for samarbeidet.