– Planlegger å sparke UiS-professor Langeland

Det er universitets- og høgskoleavisa Khrono som melder om avskjedssaken mandag, og kjenner til at ledelsen ved Universitetet i Stavanger (UiS) har forberedt en avskjedssak mot historieprofessor Nils Rune Langeland.

– Jeg har ingen kommentar til realitetene i saken. Dette er en personalsak, og da er opplysningene taushetsbelagt. Men jeg kan bekrefte at det pågår en avskjedssak når det gjelder Langeland, sier advokat Kjell M. Brygfjeld til NRK.

– Vi mener det ikke er grunnlag for avskjed, og hvis universitetet velger å gå til det skritt å avskjedige, vil vi bruke de midler vi har til rådighet for å overprøve et slikt standpunkt, fortsetter han.

Sommerens medieomtale av grove meldinger og seksuell trakassering fra professoren til ulike kvinner, skal utgjøre kun en del av avskjedssaken.

Da saken kom opp i media, ba professoren om unnskyldning for det han hadde gjort. «Eg beklager uten atterhald meldingane. Dei var klart upassande. Eg vil understreke at ingen av meldingane blei sendt til eigne studentar. Eg tek det fulle ansvar for det eg har gjort.», skrev Langeland i en sms til NRK.

Khrono er kjent med at også interne forhold er del av saken, og skriver at ansatte ved UiS har informert om at kvinnelige kolleger skal ha blitt seksuelt trakassert av Langeland.

UiS ønsker ikke å kommentere

Saken rundt professoren har vært diskutert på Universitetet i høst. I september kom beskjeden om at Langeland ikke mista jobben, men fikk undervisningsforbud.

I begynnelsen av oktober skal historieprofessoren blitt orientert om at UiS likevel ønsker å avskjedige ham.

Ifølge advokat Brygfjeld tar Langeland saken tungt.

– Det er ikke hver dag man blir utsatt for muligheten til å miste en jobb man både er glad i og har utført på en veldig god måte i en årrekke, sier advokaten.

Rektor Marit Boyesen ved UiS skriver i en tekstmelding til Khrono at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Skal behandle saken torsdag

Professoren har vært ansatt ved UiS siden 2008. Etter det Khrono erfarer skal han ha fått minst tre muntlige advarsler og tre skriftlige fra sin arbeidsgiver siden 2010.

Saken skal ifølge Khrono behandles i styrets ansettelsesutvalg, torsdag 23. november.