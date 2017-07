UiS-professoren legger seg flat

Unnskyldningen kom i en SMS til NRK lørdag ettermiddag. I meldingen skriver UiS-professoren følgende om de seksuelt ladete meldingene han har sendt til flere unge kvinnelige studenter:

«Eg beklager uten atterhald meldingane. Dei var klart upassande. Eg vil understreke at ingen av meldingane blei sendt til eigne studentar. Eg tek det fulle ansvar for det eg har gjort.»

Dette er første gangen professoren uttaler seg om saken i media, etter at Khrono først omtalte saken forrige mandag. Verken VG, NRK eller Aftenbladet har tidligere lyktes i å komme i kontakt med Langeland.

– Det skulle bare mangle, men det er bra at han har beklaget det, sier Eline Lund Fjæren om unnskyldningen til Langeland. Hun har tidligere samlet meldinger fra flere kvinner som har fått meldinger fra professoren.

Grove meldinger

Saken begynte med at en av de kvinnelige studentene professorene har sendt grove meldinger til la ut noen av meldingene på Twitter. Den 27 år gamle kvinnen, som studerer på Universitetet i Oslo, la ut følgende meldinger:

«Liker du rimming?»

«Kan jeg kjøpe trusa di?»

Meldinger sendt fra UiS-professoren Nils Rune Langeland. Foto: Facebook

Dette er to av meldingene den 53 år gamle professoren sendte til 27-åringen. Sistnevnte ønsker ikke å kommentere saken. Hun skriver på Twitter at saken har gått for langt og at hun ikke ønsker å bidra til offentlig gapestokk.

– Det er uheldig at en av våre ansatte skriver den type meldinger. Når ferien er slutt vil jeg ta dette opp i en samtale med vedkommende, sier instituttleder på instituttet for språk og vitenskap på Universitet i Stavanger, Odd Magne Bakke. Han er leder på instituttet, der professoren som nå får kritikk fra flere hold, jobber.

Har samlet flere

Dette er imidlertid ikke de eneste meldingene Langeland har sendt. Eline Lund Fjæren, som kjenner 27-åringen, har samlet følgende meldinger fra andre kvinner:

«hei sexy jente ...)»

«Jeg liker sjokoladejenter»

«hei du er en snasen dame ...)»

«Du er fin»

Flere meldinger fra professoren. Foto: Skjermdump / NRK

Alle disse meldingene skal være fra forskjellige samtaler. Hun har lagt dem ut på sin Facebook-side.

– Hvorfor jeg har gjort det? Jeg har flere hensikter. Han bryter loven og viser at han er uegnet i en undervisningssituasjon, sier Lund Fjæren til NRK.

Opplever å bli hetset på nett

Publiseringen av meldingene har ført til debatt i sosiale medier denne uken. Kvinnene som har stått fram har også fått karakteristikker som «psycho feminist-bitch». Mange av dem som har kommet med tilbakemeldinger, mener professoren bare flørtet, og at kvinnene burde ta det som et kompliment.

I sosiale medier tar mange brukere professoren i Stavanger i forsvar. de mener kvinnene som har fått meldinger, har ødelagt livet hans ved å fortelle om det. Foto: SKJERMDUMP / NRK

Universitetet i Stavanger ønsker ikkje å diskutere saken i media, og sier til NRK at saken er en personalsak som er omfattet av taushetsplikt, og må behandles etter det. De viser ellers til en uttalelse om saken de har lagt ut på nettsidene til universitetet.