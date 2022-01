Det er litt over ett år siden Jan Ove Horpestad sluttet som pelsdyrbonde. I desember 2020 forsvant de siste dyrene fra gården på Jæren.

Nå står minkhuset tomt.

– Det er første gang på fire-fem måneder at jeg er inne i dette huset. Selv om jeg ikke har store problemer med det, er det heller ikke gildt. Det har blitt ødelagt, mye av det en hadde, sier Horpestad, som er leder i Rogaland pelsdyralslag.

Familien hadde vært pelsdyrbønder siden 1960. Avviklingen og den tomme driftsbygningen merkes på humøret.

– Jeg hadde håpet vi snart kunne blitt ferdige. Det er som ha en smadret bil stående på gårdstunet. Vi ser på det hele tiden, sier Horpestad.

Minkburene til Jan Ove Horpestad står tomme. Foto: Hanne Høyland / NRK

14. januar 2018 ble det kjent at Solberg-regjeringen ønsket å avvikle pelsdyrnæringen. Avviklingen var lenge omstridt, men ble endelig vedtatt av Stortinget i juni 2019.

Innen februar 2025 skal det være helt tomt for pelsdyrgårder i Norge. Nå etterlyser pelsdyrbøndene kompensasjonen de er lovet fra regjeringen.

For foreløpig har de knapt sett noe til den.

– Vi venter ennå på erstatning. Vi har fått noe etter en gammel modell, men det utgjør knapt 20 prosent for oss minkbønder. De som driver med rev har fått omtrent null. Det er virkelig tøft nå, sier Horpestad.

Har brukt opp det de har fått

Nesten 300 pelsdyrbønder rundt omkring i landet venter på utbetaling. Ifølge Pelsdyralslaget har de små summene som allerede har kommet, gått med til å betjene lån.

– Meningen må jo være å investere i noe nytt, men mange har allerede brukt opp det de har fått, sier Horpestad.

Kompensasjonen har blitt heftig diskutert. I fjor vår landet flertallet av de politiske partiene på en pakke på cirka 3,4 milliarder kroner.

Men den økonomiske kompensasjonen måtte opp i ESA, kontrollorganet til EFTA.

Like før jul ble det klart at ESA foreløpig har konkludert med at kompensasjonen ikke strider mot EØS-reglene (ekstern lenke). Det betyr at pengene kan utbetales.

– En uverdig sak fra A til Å

Senterpartiet (Sp) har vært en varm forsvarer av pelsdyrnæringen. Men selv om Sp nå styrer Landbruksdepartementet, har det altså tatt tid å få på plass kompensasjonen til bøndene.

Finanspolitisk talsmann Geir Pollestad sier det jobbes for å sikre at pelsdyrbøndene får utbetalingene de er lovet så snart som mulig.

– Jeg vet at det jobbes bra med det. Jeg håper det ikke tar for lang tid før vi er i mål og kan avslutte denne saken som har vært uverdig fra A til Å, sier han.

Men Pollestad kan ikke tidfeste når pengene kommer.

– Jeg vil ikke gi falske forhåpninger til folk som står i en vanskelig sak, sier han.

Geir Pollestad i Senterpartiet sier han jobber med saken, men kan ikke love noe til bøndene. Foto: Hanne Høyland / NRK

Flere pelsdyrbønder har omskolert seg for å sikre seg ny inntekt. Horpestad har begynt å jobbe som skadedyrtekniker.

Kjell Hodne, som drev to pelsdyrfarmer på Klepp, er blitt kyllingbonde.

– Av erfaring vet jeg at det er godt å ha noe på gjøre når en står oppe i noe. Så slipper man å tenke så mye. Men det er litt spesielt å gå til banken og be om lån og ikke kunne svare på hvor mye jeg får i erstatning og når jeg får den, sier han.