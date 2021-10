I forrige uke gikk advokat Arvid Sjødin hardt ut mot det som tidligere het Rettsmedisinsk institutt, RMI. Han mente flere var uskyldig dømt på grunn av feil ved DNA-analyser helt fram til 2018.

DNA-ekspert Ragne Farmen kritiserte Rettsmedisinsk institutt i forrige uke. Foto: Ole Andreas Bø

I tillegg kom DNA-ekspert Ragne Farmen, som drev et privat DNA-laboratorium mellom 2005 og 2015, med kritikk av arbeidet som ble gjort ved RMI.

– Jeg tror det har vært mangel på forståelse, eller kunnskap, om metodene, sa Farmen.

I dag er det Oslo universitetssykehus, OUS, som driver det nasjonale rettsmedisinske laboratoriet i Norge. Seksjonsleder Solveig Jacobsen mener virksomhetens testsystem holder høyt internasjonalt nivå, både tidligere og nå.

– Våre analysemetoder er validert i tråd med internasjonal praksis. OUS ligger i internasjonal front når det gjelder utvikling av faget rettsgenetikk, sier Jacobsen.

OUS overtok virksomheten fra Folkehelseinstituttet, FHI, 1. januar 2017.

Innrømmer feil

Solveig Jacobsen ønsker ikke å kommentere DNA-bevisene hverken i Baneheia-saken eller Birgitte Tengs-drapet, ettersom begge sakene fortsatt er under etterforskning. Både i disse to sakene, og i Kristin Juel Johannessen-drapet i Larvik, ble det gjort DNA-feil eller tabber, mener Farmen.

DNA-feil Ekspandér faktaboks NRK har sammen med DNA-ekspert Ragne Farmen utarbeidet en oversikt over kjente DNA-tabber i tre drapssaker: I Birgitte Tengs-drapet i mai 1995 fant politiet en rekke hårstrå på Birgitte. Flere av hårene var lange. Alle de lange lyse hårene, unntatt ett, stammet ifølge Rettsmedisinsk institutt (RMI) fra Birgitte. Politiet lette derfor i de 15 første månedene etter en langhåret drapsmann, før en ny test viste at håret likevel tilhørte Birgitte.

Først i 2015, 16 år etter at Kristin Juel Johannessen (12) ble drept, klarte rettsmedisinerne å finne spor etter en mann på neglene hennes. Mannen ble først dømt i 2001 for drapet, men frikjent i 2003 da en DNA-analyse av hår på åstedet viste seg å ikke tilhøre ham. Etter de nye DNA-analysene av fingeravskrap ble mannen tiltalt på ny og dømt. DNA-metoden som ble brukt av avdeling for biologiske spor ved Folkehelseinstituttet i 2015, var tilgjengelig allerede i Storbritannia i 2001, ifølge DNA-ekspert Ragne Farmen.

Da Viggo Kristiansen ble dømt i Baneheia-drapene, ble DNA-beviset tillagt stor vekt. I ettertid har DNA-sporet blitt trukket i tvil av flere eksperter fordi det svært svake DNA-funnet gir treff på 54,6 prosent av den mannlige befolkningen, deriblant Viggo Kristiansen. Flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen mente i sin rapport som kom 18. februar 2021, at DNA-beviset er svekket, og at det ville blitt tillagt langt mindre i vekt i dag. Flertallet mener at dette særlig dreier seg om spørsmålet om det var én eller to gjerningsmenn.

Jacobsen mener det ikke er rett å kalle det feil, når ny teknologi gir nye svar.

Seksjonsleder Solveig Jacobsen tilbakeviser kritikken fra Arvid Sjødin og Ragne Farmen. Foto: Oslo Universitetssykehus

– Det er et faktum at de senere års fagutvikling gjør at man i dag kan få ut informasjon som ikke var mulig for årtier siden, uten at det kan karakteriseres som feil, sier Jacobsen.

Samtidig er hun åpen på at det kan gjøres feil, også i dag.

– Feil forekommer i alle virksomheter, og det er naturligvis tilfelle også hos oss. Vi har gode rutiner for å sikre at avvik blir korrigert og innfører straks tiltak for å hindre gjentakelse. Eventuelle alvorlige avvik blir kommunisert til vår oppdragsgiver.

Hun reagerer samtidig på påstandene om at rettsgenetiske rapporter fra RMI har hatt dårlig kontroll.

– Den rettsmedisinske kommisjon er satt til å kontrollere våre rapporter, og de sier i sin årsrapport for 2020: «Generelt er det høy kvalitet på de rettsgenetiske erklæringene».

DNA-ekspert Ragne Farmen mener også at det er viktig at Norge får flere fagmiljøer innenfor DNA-analyser som kan konkurrere mot hverandre om oppdrag. På den måten vil en alltid måtte holde seg oppdatert på teknologien.

Solveig Jacobsen mener den norske modellen med et nasjonalt laboratorium er god og at rettssikkerheten har vært ivaretatt. Slik er rettsmedisinen i Sverige, Danmark og Finland også organisert. Samtidig samarbeides det over landegrensene. Det er i tillegg besluttet at det ved Universitetet i Tromsø skal etableres et laboratorium for DNA-analyser.

– Vi har i lang tid hatt et aktivt samarbeid med tilsvarende fagmiljøer i andre land. Påtalemyndigheten og domstolene bruker utenlandske laboratorier når det er behov for helt spesielle analysemetoder som OUS av ressurshensyn ikke tilbyr eller for såkalt «second opinion», sier Jacobsen.

Vil bistå gransking

Etter Arvid Sjødins krav om et granskingsutvalg, har han fått støtte både fra Høyres justispolitiske talsmann, Sveinung Stensland, og FrPs Terje Halleland.

Advokat Arvid Sjødin mener justisministeren må opprette et granskingsutvalg for å sjekke om feil ved DNA-analyser kan ha ført til at uskyldige er blitt dømt. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Hvis det besluttes å sette ned et granskingsutvalg, vil vi bidra med det vi har av kunnskap, sier Jacobsen.

Jacobsen understreker at DNA-bevis ikke bør stå alene når straffesaker behandles i retten.

– Domstolene avsier dom basert på det samlede bevisbildet i saken, der DNA-funn kan ha varierende betydning. Et DNA-resultat bør aldri stå alene som grunnlag for dom, men bør underbygges av og/eller være supplement til andre bevis i saken, sier Jacobsen.