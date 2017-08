Stavanger-syklisten Alexander Kristoff, som søndag spurtet til EM-gull i Danmark, drømmer om VM-triumf på hjemmebane neste måned. Da kan de lokale værgudene spille en avgjørende rolle, skal man tro Stein Ørn, 30-åringens stefar og trener.

– Dårlig høstvær er ingen ulempe for Alexander, til tross for at han ikke liker det så godt selv. Kaldt og vått vær er det beste scenarioet, sier Ørn til NTB.

– Får utnyttet kraften

– Hvorfor er det slik?

– Alexander har en kjørestil som gjør at dårlig vær er gunstig for ham. Når det er kaldt får han utnyttet kraftressursene sine på en veldig god måte, svarer Ørn.

Stein Ørn. Her etter målgang i Nordsjørittet i juni. Foto: Anders Fehn / NRK

– Etappen han vant alene i fjorårets Tour des Fjords er et godt eksempel. Det var optimalt, sier han og viser til etappen fra Ulvik til Suldalsosen i 2016.

Fellesstarten i VM går i Bergen søndag 24. september. Kristoff og Edvald Boasson Hagen er Norges to store vinnerhåp, men duoen kan trolig vente seg knalltøff kamp fra kanoner som Greg Van Avermaet, Peter Sagan og Philippe Gilbert.