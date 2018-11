– Dette er noe jeg har drømt om lenge. Derfor er det fantastisk at denne jakta ble dratt i gang, sier Guro Konstanse Frønsdal.

Hun har sittet i rullestol i 19 år, og har tidligere ikke kunnet dra på jakt.

– Jeg skulle ønske det hadde skjedd før. Men nå er jeg bare takknemlig for å få oppleve det, sier hun.

Guro Konstanse Frønsdal på bøjakt i Tysvær. Foto: Leif Arild Fjellheim

Det er ikke like enkelt for alle å komme seg ut på jakt. I land som Sverige og USA er det blitt lagt til rette for rullestolbrukere som ønsker å jakte.

I Norge har dette vært et manglende tilbud. Til nå.

Rullestolen ingen hindring

Fem rullestolbrukere var nylig på jakt i Tysvær kommune i Rogaland.

– Det vi ønsker, er jo å vise at rullestolbrukere og funksjonshemmede kan komme seg ut på jakt, sier initiativtaker Leif Arild Fjellheim.

Leif Arild Fjellheim. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Med seg hadde de assistenter og hjelpere fra Norges jeger- og fiskeforbund. Fellingsløyve fikk de av grunneiere. Og hjorten var det Frønsdal som skjøt.

– Det var så spennende. Hjertet pumpet noe voldsomt, sier Guro Konstanse Frønsdal.

Hun skjøt hjorten alene – midt på natta.

Etter å ha vært tålmodig i mange timer, felte Guro hjorten til slutt. Foto: Even Hegland

Alternativet til luskende jakt i fjellheimen, er såkalt bøjakt. Flere poster av små kamuflasjetelt blir satt opp på et jorde, og deretter gjelder det å smøre seg med tålmodighet. Om kvelden kommer nemlig hjorten ofte til jordet for å beite.

– Mange mener at ordentlig jakt er å klatre opp i fjellene og slite for å få den hjorten. Faktisk blir flest hjort tatt på denne måten, sier Fjellheim.

Delte meninger

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er imponert over det jegerne i rullestol har fått til.

– Vi gleder oss stort over dette prosjektet. Vår visjon er jo jakt og fiske for alle, sier informasjonssjef Espen Farstad.

– Hvorfor er det ikke gjort tidligere?

Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Foto: NJFF

– Vi har fått til organiserte fisketurer for rullestolbrukere. Jakt har vært litt mer utfordrende. Blant annet fordi motoriserte kjøretøy er forbudt i jaktområder. Men på Vestlandet er det gode muligheter for bøjakt, så det er flott, sier Farstad.

Han håper dette kan være et pilotprosjekt.

Vibeke Marøy Melstrøm, leder i de funksjonshemmedes egen interesseforening, Uloba, er imidlertid ikke bare positiv.

Vibeke Marøy Melstrøm leder organisasjonen Uloba, som har 1500 medlemmer i Norge, og er eid og drevet av folk med nedsatt funksjonsevne. Foto: Uloba

Hun er kritisk til at en skaper særordninger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og mener det er samfunnet som skaper funksjonshemmede mennesker.

– Å tilrettelegge spesielt for en gruppe mennesker er stigmatiserende. Vi jobber for at våre medlemmer skal kunne ta del i samfunnet og fritidsinteresser på lik linje med alle andre ved bruk av assistenter, sier Marøy Melstrøm.