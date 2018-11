Lørdag skal det 28 forskjellige steder i landet arrangeres demonstrasjoner, etter at statsminister Erna Solberg har varslet at det kan bli innstramminger i abortloven.

Jan Erik Søndeland, Venstres ordførerkandidat i Stavanger, trodde han skulle tale under abortdemonstrasjonen i Stavanger.

Men så kom kontrabeskjeden.

– Kvinnegruppen Ottar sier at jeg ikke får gå på talerstolen. Grunnen til det er at jeg er mann, forteller Venstre-politikeren.

Kvinnegruppen Ottar på sin side, mener at det er manglende respekt for kvinnebevegelsen, at han mener at han bør få tale.

– Vi har ikke invitert han opp på talerstolen. Det er typisk at kvinner må vike for viktige menn, når saken blir stor og får mye oppmerksomhet, sier organisasjonssekretær, Asta Beate Haaland.

Det var opprinnelig en kvinnelig partikollega som skulle holde appellen, men hun ble syk.

Reagerer sterkt

Søndeland sa selvsagt ja til å steppe inn.

– Jeg trodde menn også kunne få være med å kjempe denne kampen. Kvinnegruppene burde jo være glad for at vi vil være med. Nå er jeg bare lei meg ... Og veldig overrasket, sier Søndeland.

– Får talenekten deg til å riste på hodet?

– Om det får meg til å riste på hodet? Ja, jeg river nesten av meg håret. Jeg vet ikke om jeg skal grine, altså. Vi lever i 2018, da må vi kunne kjempe denne kampen. De burde være glade for at vi vil være med. Jeg forstår det bare ikke, svarer han, tydelig frustrert.

Kun kvinner får tale

Venstres ordførerkandidat er ikke alene om å bli nektet taletid under demonstrasjonene lørdag.

Randi Mobekk er klar på at menn ikke får tale under demonstrasjonene mot endring i abortloven. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Det er også andre partier som har ønsket å komme med sine mannlige toppkandidater, men det har vi også takket nei til. Vi vet at de har mange dyktige kvinner, som vi heller ønsker skal tale. Venstre eller Unge Venstre kan komme med en kvinnelig representant om de ønsker det, forteller Randi Mobekk i Kvinnegruppa Ottar.

– Hva er årsaken til det?

– Denne dagen er det faktisk kvinnene som skal få lov å holde appellene. Det er kvinners kropp og våre liv det handler om. Dermed er det kvinnene som skal tale, svarer hun.

Mobekk sier menn er hjertelig velkomne til å være med å støtte kvinnene i kampen mot endringer i abortloven.

– Det setter vi selvsagt pris på, men lørdag er det kvinnene som skal tale, avslutter hun.