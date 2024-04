Biden hardt ut mot abortlov: – Ekstremt og farlig

Den 160 år gamle abortloven har ingen unntak, utenom der mors liv står i fare.

– Millioner av innbyggere i Arizona vil snart leve under et enda mer ekstremt og farlig abortforbud, sier USAs president Joe Biden, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Konsekvensen av loven kan bli at ofre for incest og overgrep må bære frem barna til dem som forgrep seg på dem.

– Denne kjennelsen er et resultat av den ekstreme agendaen til republikanske folkevalgte som river bort kvinners frihet, sier Biden.

Leger kan risikere fengsel

Det er den øverste rettsinstansen i delstaten Arizona som tirsdag bestemte at loven kan anvendes.

Leger som utfører aborter risikerer nå fengsel i inntil fem år, ifølge AFP.

Domstolen i Arizona henviste til høyesteretts avgjørelse fra 2022, som opphevet kjennelsen Roe v. Wade, som et argument for hvorfor loven fra 1864 kunne anvendes. Kjennelsen hadde siden 1973 sikret amerikanske kvinner retten til fri abort.

Kvinner demonstrerer utenfor en domstol i Arizona i juli 2022. Foto: SANDY HUFFAKER / AFP

Organisasjonen Planned Parenthood saksøkte delstaten Arizona i 1971, for å utfordre loven fra 1864. Planned Parenthood vant gjennom, og dommeren blokkerte den gamle loven.

Domstolen i Arizona, som stemte for avgjørelsen med fire mot to stemmer, har bestemt at loven ikke skal tre i kraft før om 14 dager.

Siden Roe v. Wade ble opphevet, har 14 andre delstater lagt ned forbud mot abort i nær sagt alle tilfeller, skriver Reuters.

– Samvittighetsløs

Da dommen som nå hentes frem ble utformet, var ikke Arizona en selvstendig stat, og amerikanske kvinner hadde ikke stemmerett.

Arizonas delstatsadvokat Kris Mayes, som er demokrat, sier at hun ikke vil håndheve loven, og kaller den en «samvittighetsløs krenking av frihet».

– Dagens beslutning om å gjeninnføre en lov fra en tid da Arizona ikke var en stat, borgerkrigen raste, og kvinner ikke engang kunne stemme, vil gå inn i historien som en flekk på landet vårt, sier Mayes, ifølge AFP.

Delstatsadvokat Kris Mayes kaller loven samvittighetsløs. Foto: Rebecca Noble / Reuters

Mayes garanterer at så lenge hun er delstatsadvokat i Arizona, vil ingen kvinner eller leger bli straffeforfulgt etter den gjenopplivede loven.

Arizona har fra 2022 hatt forbud mot abort etter uke 15.

Vil ha unntak for voldtektsofre

Abortspørsmålet står sentralt i valgkampen i forkant av høstens presidentvalg.

Tidligere president Donald Trump sa mandag at han vil tillate ofre for incest og voldtekt å ta abort.

Trump vil samtidig ikke ha et nasjonalt abortforbud, og sier han vil det skal være opp til hver enkelt delstat å bestemme.

– Jeg mener vi nå har abort slik alle ønsket det fra et juridisk standpunkt. Statene avgjør med avstemning eller lovgivning, eller kanskje begge. Og uansett hva de bestemmer seg for må det være landets lov, i dette tilfellet statens lov, sa Trump.

Han har så langt ikke kommentert tirsdagens avgjørelse fra domstolen i Arizona.

Mens han var president, utpekte Trump selv tre av høyesterettsdommerne som bidro til å oppheve Roe v. Wade i 2022.

Hør siste podkast fra NRKs utenriksredaksjon: