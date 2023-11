Tannlege roper varsko: – Har du først fått tannskader av sure drikker, bør du slutte

- En av tre unge har syreskader på tennene, ofte forårsaket av for mye inntak av energidrikk og brus.

- Mange tror feilaktig at det er lurt å pusse tennene rett etter å ha drukket noe surt, men dette kan faktisk forverre skadene.

- Salget av energidrikk fortsetter å øke, med 73 350 000 liter solgt i 2022.

- Tannpleiere oppfordrer unge til å drikke vann i stedet for brus og energidrikk for å forhindre syreskader.

- Syreskader er både vanskelige og kostbare å rette opp i.

- Skadene begynte å øke da skrukorken ble introdusert, noe som gjør det lettere å nippe til sure drikker oftere.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.