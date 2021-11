Det bekrefter Lise Petterson, regiondirektør i region sør og vest hos Mattilsynet, til NRK.

Mattilsynet fikk tirsdag morgen melding om at det var økt dødelighet blant høner hos naboen til gården hvor det i forrige uke ble påvist fugleinfluensa i Klepp kommune.

– Vi har båndlagt gården. Og vi jobber nå med å få ut vedtak til bonden på destruksjon, avliving og sanering av besetningen, sier Petterson til NRK.

Det er ifølge Petterson 7500 nye verpehøns som må destrueres.

I forrige uke var det første gang det ble påvist fugleinfluensa i et komersielt fjørfehold i Norge.

Smitte i villfuglbestanden

Også da måtte 7500 verpehøns destrueres.

– Vi vet det er smitte i området i villfuglbestanden og vi jobber med smittesporing, sier Petterson.

Gårdene ligger like ved et naturreservat.

Petterson sier til NRK at situasjonen nå er alvorlig.

– Det er veldig viktig at vi håndterer smittevern og smittetiltakene nå, sier hun.

E24 kunne mandag fortelle om en annen av naboene til gården som fikk smitten i forrige uke, som måtte destruere 35.000 kyllinger.

Dette vil ifølge Petterson ikke bli aktuelt for flere av gårdene i området.

– Det er bare aktuelt der vi påviser smitte, sier hun.

Fredag innførte Mattilsynet strenge tiltak for å hindre spredning av fugleinfluensaen.

Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynet, sier til NRK at de nå mistenker et nytt utbrudd av fugleinfluensa på Jæren. Foto: Øystein Otterdal / NRK

30 prosent av all egg- og kyllingproduksjon i landet foregår i Rogaland.

Dersom viruset sprer seg er den store frykten blant produsentene at enda flere anlegg må saneres.

Det vil i neste omgang kunne bety butikkhyller tomme for egg og kyllingkjøtt.

På en av nabogårdene til utbruddet ble i dag 38.000 kyllinger sendt til slakteri. Bonde Kjell Hodne har fått dispensasjon fra de strenge krevene, etter at hønene har blitt inspiserte. Foto: Kjell Hodne

Innført restriksjoner

Det ble blant annet opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist.

I disse sonene er det en rekke restriksjoner og bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Etter det nye utbruddet, vil Mattilsynet nå tegne opp nye risiko- og observasjonssonene.

– Det vil ikke ha de store konsekvensene for gårdene. De ligger nemlig tett sammen. Alle som er i de eksisterende sonene i dag, forblir der, forklarer Petterson.

Hun forklarer at de som trenger å utføre transport i henhold til fjørfe- eller eggproduksjon, søker på vanlig måte om tillatelse til dette til Mattilsynet.

Det er i tillegg innført portforbud i 15 kommuner i Rogaland.

– Denne smitten er veldig smittsom mellom fugler. Det er smitte i området. Det som er viktig for fjørfebøndene sine nå, er at man sikrer hønsehusene sine. At disse er tette og at man ikke tar inn folk som ikke trenger å være der, sier Petterson.

Margrethe Brantsæter er daglig leder i Norsk Fjørfelag, sa til NRK mandag at dette er en ny og ukjent situasjon for alle i næringen.

– Disse risiko- og observasjonssonene blir ekstra ivaretatt av det lokale Mattilsynet. Vi må sørge for at denne smitten ikke sprer seg. Nå er det håndterbart. Sprer viruset seg, er det verre, sa Brantsæter til NRK mandag.

Dette er risikokartet som Mattilsynet lagde på fredag. De som driver innenfor sonen er pålagt strenge restriksjoner. Foto: Mattilsynet

Rammer rundt 100 bønder

Til nå er rundt 100 fjørfebønder i disse to sonene berørt av dette. 17 i risikosonen på 3 kilometer, og litt over 80 i observasjonssonen.

Så sent som i november i fjor ble det også påvist fugleinfluensa i Rogaland. Da måtte blant annet flere fugler avlives i Nærbø fuglepark.

Skrekkscenarioet var den gang at det kommersielle fjørfeholdet skulle bli bli rammet. Og det er det mye av i Rogaland.

30 prosent av all egg- og kyllingproduksjon i landet foregår nemlig her.

Det er svært liten sannsynlighet for at viruset er farlig for mennesker.