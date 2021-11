Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal holdes isolert i sine respektive dyrerom. Dersom dette ikke er mulig eller er dyrevelferdsmessig uforsvarlig, skal de holdes annet sted i dyreholdet hvor de ikke kan komme i kontakt med annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap fra andre dyrehold eller ville fugler

Meld fra til Mattilsynet dersom dyreholdet ditt ikke er registrert hos Mattilsynet. Her finner du informasjon om hvordan du skal registrere hobbyfjørfehold hos Mattilsynet

Du må sikre at alle forflytninger inn og ut av fjørfeholdet ditt dokumenteres skriftlig (dersom det oppstår behov for smittesporing)

Du må lage smittesluse og sørge for at det benyttes desinfeksjonsmidler ved inn- og utgang fra dyreholdet ditt

Pass på at personer som kommer til eller forlater dyreholdet ditt gjennomfører nødvendige smitteverntiltak for å unngå spredning av fugleinfluensa

Eventuelle døde fjørfe og andre fugler i fangenskap skal håndteres i tråd med Mattilsynets anbefalinger

Kontakt Mattilsynet øyeblikkelig ved symptomer på fugleinfluensa. Symptomer på fugleinfluensa kan være:

- Dyr som dør plutselig

- Dyrene legger færre egg enn vanlig

- Dyrene spiser og drikker mindre enn vanlig

- Generell endring av adferd i flokken

I risikosonen er det forbudt å:

Transportere fjørfe, andre fugler i fangenskap, rugeegg, konsumegg eller fjørfekadaver. Forbudet gjelder ikke egg kjøpt i butikk e.l.

Transportere fjørfekjøtt eller produkter som inneholder slikt kjøtt fra slakteri, nedskjæringsvirksomhet eller kjøle-/fryselager i risikosonen, med mindre kjøttet eller produktene er:

a) Produsert fra fjørfe med opprinnelse utenfor risikosonen, og som er lagret og transportert atskilt fra kjøtt fra fjørfe med opprinnelse i sonen, eller

b) Produsert minst 21 dager før sannsynlig tidspunkt for introduksjon av smitte i dyrehold i risikosonen, og lagret og transportert atskilt fra fjørfekjøtt produsert etter dette tidspunktet.

c) Behandlet slik at eventuelle virus er tilintetgjort, og er lagret og transportert atskilt fra kjøtt som kan inneholde virus.

Transportere husdyr inn eller ut av dyrehold med fjørfe og andre fugler i fangenskap. Forbudet gjelder ikke husdyr av klassen pattedyr, som holdes kun i bolighus og ikke har kontakt med fjørfe eller andre fugler i fangenskap og ikke har tilgang til områder hvor disse holdes.

Flytte eller spre brukt strø eller gjødsel i eller fra dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

Arrangere markeder, utstillinger, konkurranser eller andre ansamlinger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

Sette ut fuglevilt.

Forbudene i kulepunkt en og to gjelder ikke transitt uten stans gjennom sonen.

Det er mulig å søke det lokale Mattilsynet om unntak fra forbudene.

Dette gjelder i observasjonssonen

I observasjonssonen gjelder følgende plikter for alle som har fjørfe eller andre fugler i fangenskap:

Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal holdes isolert i sine respektive dyrerom. Dersom dette ikke er mulig eller er dyrevelferdsmessig uforsvarlig, skal de holdes annet sted i dyreholdet hvor de ikke kan komme i kontakt med annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap fra andre dyrehold eller ville fugler

Meld fra til Mattilsynet dersom dyreholdet ditt ikke er registrert hos Mattilsynet. Her finner du informasjon om hvordan du skal registrere hobbyfjørfehold hos Mattilsynet

Du må sikre at alle forflytninger inn og ut av fjørfeholdet ditt dokumenteres skriftlig (dersom det oppstår behov for smittesporing)

Du må lage smittesluse og sørge for at det benyttes desinfeksjonsmidler ved inn- og utgang fra dyreholdet ditt

Pass på at personer som kommer til, eller forlater dyreholdet ditt, gjennomfører nødvendige smitteverntiltak for å unngå spredning av fugleinfluensa

Eventuelle døde fjørfe og andre fugler i fangenskap skal håndteres i tråd med Mattilsynets anbefalinger

Ta kontakt med Mattilsynet øyeblikkelig ved symptomer på fugleinfluensa. Symptomer på fugleinfluensa kan være:

- Dyr som dør plutselig

- Dyrene legger mindre færre egg enn vanlig

- Dyrene spiser og drikker mindre enn vanlig

- Generell endring av adferd i flokken

I observasjonssonen er det forbudt å:

Transportere fjørfe, rugeegg, konsumegg eller fjørfekadaver. (Forbudet gjelder ikke egg kjøpt i butikk e.l.)

Transportere husdyr inn eller ut av dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap. Forbudet gjelder ikke husdyr av klassen pattedyr, som holdes kun i bolighus og ikke har kontakt med fjørfe eller andre fugler i fangenskap og ikke har tilgang til områder hvor disse holdes.

Flytte eller spre brukt strø eller gjødsel i eller fra dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

Arrangere markeder, utstillinger, konkurranser eller andre ansamlinger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

Sette ut fuglevilt.

Forbudet i kulepunkt en gjelder ikke transitt uten stans gjennom sonen.

Det er mulig å søke det lokale mattilsynet om unntak fra forbudene.

Kilde: Mattilsynet