Det var torsdag ettermiddag det blei påvist fugleinfluensa hos ein daud kalkun i parken på Nærbø.

Parken blei stengt av Mattilsynet, og etterpå har dei funne fleire tilfelle av sjukdommen.

Ein del har dauda som følgje av sjukdommen, og fredag var Mattilsynet inne og avliva fleire fuglar som truleg er smitta.

To unge påfuglar som Mattilsynet har avliva fredag. Foto: Mattilsynet

– Vi har avliva fem påfuglar, fem høner og om lag 30 duer. Duene er avliva fordi dei hadde vore i same rom som dei smitta fuglane, seier seksjonssjef i Mattilsynet, Guro Myhrene.

Framleis står det att å avliva to påfuglar som kommunen ikkje har klart å fanga.

Ikkje farleg for menneske

Fugleinfluensa-typen er den same som tidlegare er påvist på to kortnebbgjæser i Sandnes. Dette betyr at det truleg er fleire villfuglar som er smitta.

I lys av dette meiner Mattilsynet at avlivinga ikkje er eit spesielt drastisk tiltak.

Påfuglane i parken blir sett på som sjølve symbolet på Nærbø, nå skal alle avlivast. Påfuglen som det er bilde av her har kommunen framleis ikkje klart å fanga. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Dette er avgjerande for å stoppa smitten, og me i Mattilsynet gjer nå alt det vi kan for å stoppa smitten, seier Myhrene.

FAKTA: Fugleinfluensa Foto: NRK Ekspandér faktaboks Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, og som kan føre til en dødelighet i fjørfeflokker på opp til 100 %.

Sykdommen er forårsaket av et influensa A virus.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad.

Den alvorlige formen av sykdommen betegnes som sterkt sykdomsframkallende (høypatogen) fugleinfluensa.

Det finnes også varianter av fugleinfluensa som ikke er sykdomsframkallende, eller kun gir milde luftveissymptomer når de smitter fjørfe.

Fugleinfluensa smitter ved dråpesmitte fra øvre luftveier, og gjennom avføring eller støv av avføring som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Avføring fra én smittet fugl kan smitte mange tusen fjørfe.

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker. De som har blitt smittet har så langt man kjenner til vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler.

Man har ikke eksempler på at sykdommen har blitt overført til menneske via mat eller drikkevann. (Kilde: Mattilsynet)

Sjukdomen skal ikkje vera farleg for menneske, men skrekkscenarioet er at det kommersielle fjørfehaldet skal bli ramma. Og det er det mykje av i Rogaland. 30 prosent av all egg- og kyllingproduksjon i landet føregår nemleg her.

Det var torsdag ettermiddag Nærbøparken blei sperra av for publikum. Ein daud kalkun fekk påvist smitte, og fleire fuglar var sjuke. Foto: Sindre Berge

Portforbod for fuglar

– Derfor er det viktig at alle som har høner i hagen eller andre former for fjørfe lyttar til portforbodet som har kome frå Mattilsynet, og at alle er nøye på smittevern, seier Tone Steinsland, som er leiar i Rogaland fjørfelag.

På rugeriet hennar, som berre ligg ei halv mil frå fugleparken på Nærbø, blir det klekka 5 millionar kyllingar i året.

Portforbodet betyr at alle tamme fuglar skal vere under tak for å hindre smitte frå villfugl. Det vil i første omgang gjelda for fjørfe langs heile kysten, frå og med Østfold til og med Rogaland.

Fuglane som blei sjuke i parken på Nærbø blei det etter at dei blei flytta inn under tak. Det er denne flokken Mattilsynet nå er i gang med å avliva.

Det er berre ei halv mil frå rugeriet til Tone Steinsland og fugleparken på Nærbø.