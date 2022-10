Det melder Mattilsynet.

– Nok ein gang står fjørfenæringa i Rogaland i ein krevjande situasjon. For første gong har vi to svært alvorlege fuglesjukdommar i same område på same tid, seier Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet, ifølgje ei pressemelding frå tilsynet.

Mattilsynet fekk prøveresultata fredag kveld. Dei veit ikkje korleis smitten kom inn i fjørfehaldet.

I Klepp var det torsdag det mistanke om fugleinfluensa etter fleire døde og svake høner på ein gard. Derfor blei 7000 høner avliva, sjølv om prøvesvara ikkje var klare. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet presiserer at risikoen for smitte til menneske blir vurdert som svært låg, og at det er trygt å ete egg og fjørfekjøt.

Før prøveresultata var klare snakka NRK med fjørfebonden Kjell Hodne. Hønsehuset hans med 40.000 kyllingar ligg berre eit par kilometer frå garden der 7000 høner blei avliva torsdag kveld og natt på grunn av sterk mistanke om fugleinfluensa.

– Vi grenser til eit naturreservat, og gildt er det. Mykje fuglar, men også mykje smittefare med trekkfuglane som landar her, seier Hodne.

Kjell Hodne framfor hønsehuset, kor han har 40.000 kyllingar. Foto: Arild EskelaNd / NRK

For eit snautt år sidan blei 7500 verpehøns destruert på ein annan gard i Klepp, då fugleinfluensa blei påvist for første gong i kommersielt fjørfehald i Noreg.

Viruset blir spreidd med villfugl. Rogaland er eit utsett fylke på fleire måtar. Om lag 30 prosent av all kyllingkjøt- og eggproduksjon i Noreg skjer her, ifølgje landbruksdirektøren hos Statsforvaltaren.

Geir Skadberg, landbruksdirektør. Foto: privat

– Det er også eit fylke fullt av fugl som både kjem, reiser og er her, seier landbruksdirektør Geir Skadberg.

Etter at newcastlesjuke blei oppdaga tidlegare i haust, oppretta Mattilsynet ei vernesone og ei observasjonssone på Jæren.

Alle tamme fuglar må vere innandørs i desse sonene, og fjørfebøndene må jobbe som om det var smitte på garden. Også Kjell Hodne, som ikkje tar sjansar nå.

– Det har vore nok nå, med Newcastle disease og fugleinfluensa. Vi vil ikkje ha smitte, seier han, som slapp unna utbrotet av svineinfluensa i fjor.