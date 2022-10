Det melder Mattilsynet torsdag kveld.

– Vi avlivar besetninga på mistanke nå i kveld. Dette gjør vi for å hindre smitte og av omsyn til dyrevelferda, seier Hege Robberstad, kommunikasjonsrådgivar i Mattilsynet.

Mistanken har kome på grunn av fleire døde og svake dyr. Hønene er av typen rugeegg-besetning, altså høner som verp egg som skal bli slaktekyllingar når dei veks opp.

– Besetninga er bandlagt, prøvar er tatt og sendt til analyse. Prøvesvar kjem i morgon, seier regiondirektør Lise Petterson ifølgje ei pressemelding frå Mattilsynet.

Besetninga med mistenkt fugleinfluensa er i Klepp og innanfor overvakingssona for ein annan fuglesjukdom, newcastlesjuke. Foto: Mattilsynet

Både i 2020 og 2021 var det fugleinfluensa i Rogaland.

I 2020 blei viltlevande fuglar avliva. På seinhausten 2021 blei det for første gong påvist fugleinfluensa i eit kommersielt fjørfehald. Restriksjonane varte til 2022 var vel i gong.

Mattilsynet presiserer at det er sjeldan at menneske og andre dyr blir smitta med fugleinfluensavirus (AI). Risikoen for smitte til menneske blir vurdert som låg.

Symptoma hos besetninga som blir avliva torsdag, kan vere både newcastlesjuke og fugleinfluensa. Derfor er dyra testa for begge.

Hovudmistanken er fugleinfluensa, for besetninga testa negativt for newcastlesjuke (Newcastle disease) tidlegare i oktober.

Newcastlesjuke blei oppdaga på Jæren i september. Som regel fører den til alvorleg sjukdom og død, og både tamme og ville fuglar kan bli ramma.

Risikoen for smitte til menneske er likevel svært låg, og det skal vere trygt å ete egg og fjørfekjøt.

Det er også mistanke om newcastlesjuke på Finnøy i Stavanger kommune. Dette er ei slaktekyllingbesetning på om lag 13.000 dyr. Det er tatt prøvar, og også desse ventar Mattilsynet svar på fredag.