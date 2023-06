– Dette gjør valget litt mer spennende enn hva vi først hadde tenkt, sier statsviter Svein Tuastad til NRK.

Det ligger an til maktskifte i Stavanger.

Ifølge en meningsmåling gjort av Norstat på vegne av NRK, har dagens opposisjonspartier Høyre, Frp, KrF og Venstre flertall med 34 representanter.

Høyre får en oppslutning på 34,8 prosent.

– Det er kjempegode tall, og det er utrolig gledelig at vi har så god tillit hos velgerne, sier Høyres ordførerkandidat i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal.

Sissel Knutsen Hegdal er ordførerkandidat for Høyre i Stavanger. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ved forrige meningsmåling i Stavanger Aftenblad i mars, hadde Arbeiderpartiet som har ordføreren i kommunen i dag, en oppslutning på 19,2 prosent.

Tror det blir maktskifte

Men i NRKs ferske måling, som er gjort etter at flertallspartiene slapp bomba om ett års gratis buss til alle innbyggere, har Ap en oppslutning på 25,5 prosent.

– Dette er absolutt inspirerende og er en motivasjon. Men vi har fortsatt en stor jobb foran oss, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Politisk kommentator Trond Birkedal skrev i en kommentar i Aftenbladet i januar at det allerede var klart at Høyres Sissel Knutsen Hegdal kom til å bli kommunens nye ordfører.

Det står han fortsatt sterkt på, selv med et styrket Arbeiderparti.

– Jeg er helt klar på at det blir maktskifte. Det er vanskelig å se hva nytt de skal komme med som kan toppe gratis buss. Da er det sannsynligvis bare løskrutt igjen når de går inn i valgkampen, sier han.

Ett parti har mistet velgerne

Han sier det fortsatt er en teoretisk mulighet for at Arbeiderpartiet har ordføreren også etter høstens valg, men at det skal mye til.

– Det er selvfølgelig gledelige tall for Ap, men det hjelper ikke så lenge de andre ikke leverer, sier han.

Høyre-leder Erna Solberg var i Stavanger i dag og deltok i valgkampen sammen med Stavanger Høyre. Her sammen med Amaal Hussein (til venstre). Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Den største grunnen til at det blir maktskifte i Stavanger, mener Birkedal heter Folkets parti.

Partiet hadde en oppslutning på 9,2 prosent ved forrige valg, og fikk inn hele seks representanter i kommunestyret.

Fersk meningsmåling mai 2023 Ekspander/minimer faktaboks Meningsmåling gjort av Norstat mellom 24. og 27. mai.

594 spurte

Høyre vil ha 24 mandater, Frp vil ha seks mandater, Venstre vil ha to mandater og KrF vil ha to mandater. Dette gjør at de vil ha flertall.

Dagens flertallspartier (Ap, Sp, MDG, SV, Rødt og Folkets parti) vil ha 30 mandater.

Industri- og næringspartiet vil få to mandater. Pensjonistpartiet ett mandat.

Ved NRKs ferske måling er de imidlertid ikke å finne på oversikten.

– Omtrent alle velgerne til Folkets parti hadde gått over til Høyre igjen allerede ved første måling etter valget i fjor.

Mener målingen gjør valget mer spennende

Statsviter Svein Tuastad er ikke enig med Birkedal. Han mener den nye valgmålingen viser at valget i Stavanger ikke er avgjort likevel.

– Det er fortsatt fordel Høyre, men det er bare snakk om et par mandater som skal snu, sier han.

Statsviter Svein Erik Tuastad. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Han mener håpet til posisjonspartiene i Stavanger nå må være at de får litt mer drahjelp nasjonalt.

– Om strømprisene holder seg lave og det kommer andre suksessutspill i valgkampen, kan det bli interessant frem til målstreken, sier han.

Han mener nyheten om mulig gratis kollektivtransport fort kan være årsaken til at det nå går bedre for Ap enn det som har vist seg ved andre målinger.