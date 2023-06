102 dager før valget: Solberg trues av politiske kannibaler

I dag tidlig la Høyre-lederen ut på en omfattende turné i Rogaland og Vestland.

På et par korte formiddagstimer rakk Høyre-lederen innom valgkamp i Stavanger og et besøk på et dagtilbud for demente ved Torvholen gård i Klepp kommune på Jæren.

– Målet vårt er jo dobbelt antall ordførere og gjøre det bra for å få overtatt makten i flere av de store byene, sier Erna Solberg til NRK i «turnébussen» som frakter henne rundt i vest.

Når reisen rundes av i hjembyen Bergen på lørdag, er det nøyaktig 100 dager igjen til valget.

Men selv med skyhøy oppslutning på de nasjonale målingene, er det langt fra sikkert at Erna Solberg når sine mål om i overkant av 70 ordførere og blå storbyer i høst.

BESØK: Erna Solberg besøkte i dag dagtilbudet for demente på Torvholen gård, hvor hun ble vist rundt av Marit og Arthur Salte. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Kan skape kaos

For småpartier som Pensjonistpartiet, Industri- og Næringspartiet, Nasjonaldemokratene og Bergenslisten stjeler alle velgere fra de etablerte partiene på borgerlig side – og dermed gjøre situasjonen mer uoversiktlig og fragmentert.

Det gjelder fremfor alt i storbyene. På NRKs ferske målinger er småpartiene inne med mandater i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Og ingen har glemt Bompengepartiets brakvalg i Bergen, Stavanger og Oslo 2019.

– Hva er realismen i å nå målene til Høyre?

– Akkurat nå ligger vi godt an i en del av de store byene til å kunne ta dem tilbake. Og så ligger vi veldig tett mot de rødgrønne i flere kommuner, som Trondheim og Oslo, sier Solberg, og legger til:

– Så vet vi at det dreier seg om evnen til å mobilisere på valgdagen. Og det dreier seg om evnen til samarbeid med andre.

TJUVSTART: Erna Solberg la i dag tidlig ut på en omfattende turné, med utgangspunkt i Klepp på Jæren. Foto: Trond Stenersen / NRK

Solberg bedyrer ta hun ikke blir skuffet selv om Høyre ikke skulle se en oppslutning på opp mot 30 prosent i valget. Det viktigste for henne er et maktskifte i kommuner og fylker, noe hun også vet avhenger av samarbeidspartienes oppslutning.

Også trøbbel hos Høyres naturlig samarbeidspartier på borgerlig side kan forpurre Solbergs mål. Det kan også det enkle faktum at det ofte er andre saker som dominerer og avgjør lokale valg enn stortingsvalg.

Så er det kannibalene, da – de som spiser fra de store i samme politiske landskap og dermed bidrar til fragmentering av lokalpolitikken og uavklarte flertall.

MELKEPOLITIKK: Erna Solberg fikk høre historien om Q-meieriene, som er fortvilet over regjeringens forslag om å stramme inn pengestøtten som sikrer konkurranse i sektoren. Foto: Kristian Skårdalsmo

Advarer

Erna Solberg har en advarsel å komme med:

– I en del kommuner blir det viktig at vi rett og slett appellerer til å skape styringsdyktige flertall. Vi har hatt noen byer som har hatt veldig kronglete lokalpolitiske forhold de siste årene.

– Hva har du å si til dem som vurderer å stemme på Pensjonistpartiet, Industri- og Næringspartiet, Nasjonaldemokratene eller Bergenslisten?

MEIERIKRITIKK: Erna Solberg på besøk hos Q-meieriene. Både Høyre-lederen og melkeprodusenten frykter svekket konkurranse som følge av regjeringens siste grep. Foto: Kristian Skårdalsmo

– Jeg mener man skal stemme på det partiet man er mest enig med. Men det er klart man må også tenke igjennom om man bidrar til at det blir et styringsdyktig flertall, sier hun – og advarer mot rene proteststemmer:

– Man må tenke gjennom følgende: Er det sånn at det partiet man stemmer på, faktisk kan ha en politikk for lokalpolitikken for å gjøre kommunen din bedre?

– Det er en liten advarsel her?

– Det ligger en fare med fragmentering. Vi har sett noen kommuner hvor det har vært vanskelig å få styringsdyktige flertall. Det kan skape litt urolige forhold i lokalpolitikken, sier Solberg.

– Har Høyre kommet i form for tidlig?

– Det har jeg blitt spurt om i et helt år. For vi har ligget veldig stabilt veldig lenge på disse meningsmålingene. Og det er jo ikke sånn at du kan formtilpasse det inn akkurat mot et valg.

VALGKAMPSTART: Erna Solberg møtte velgere i Stavanger sentrum i dag tidlig. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Unikt bra situasjon

Men usikkerhet til tross: Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning er ikke i tvil om at Høyre har et svært godt utgangspunkt foran valget.

– Det er en unikt bra situasjon for Høyre. Den er sammenlignbar med situasjonen på 80-tallet med Høyre-bølgen, da partiet lå over 30 prosent, sier han til NRK.

Forskningslederen peker på at Høyre har vokst veldig på målingene, på bekostning av regjeringspartiene Ap og Sp.

– En del av de velgerne har gått til Høyre. Men velgerne er lite lojale og mer tilbøyelige til å skifte parti enn de var tidligere. Det er et en mulig utfordring for Høyre, sier han, og legger til:

– Hvis situasjonen endrer seg i norsk politikk, kan ikke Høyre ta de velgerne for gitt.

– De kan også forsvinne motsatt vei..?

– Nettopp. Det har alltid vært sånn at man kan tjene litt på å være i opposisjon. Men velgerne beveger seg kjappere og i mye større omfang nå enn før, sier Bergh.

– Den gode nyheten for Høyre er at hvis velgerne skal forlate partiet, gjør de det av en årsak. Og det en ganske stabil situasjon i norsk politikk akkurat nå.

Storbyer i spill

Men Solberg og Høyre har en stor jobb foran seg hvis de skal nå sine mål.

For etter forrige lokalvalg har Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Drammen, Sandnes og Tromsø alle ordførere fra Arbeiderpartiet.

De største Høyre-styrte kommunene er i dag Asker, Bærum, Sandefjord og Larvik.

102 dager før valget er dette situasjonen i de tre største norske byene:

Oslo : Til tross for katastrofetall for Ap og jubeltall for Høyre er det svært jevnt mellom blokkene på de tre siste målingene. NRKs ferske måling viste at det rødgrønne flertallet var borte, og at småpartier som Norgesdemokratene og Industri- og næringspartiet kan vippe flertallet.

: Til tross for katastrofetall for Ap og jubeltall for Høyre er det svært jevnt mellom blokkene på de tre siste målingene. NRKs ferske måling viste at det rødgrønne flertallet var borte, og at småpartier som Norgesdemokratene og Industri- og næringspartiet kan vippe flertallet. Bergen : Kraftig vekst for Høyre, som i tillegg til Frp vil måtte fri til Venstre, KrF eller MDG for å få flertall, viste NRKs ferske måling.

: Kraftig vekst for Høyre, som i tillegg til Frp vil måtte fri til Venstre, KrF eller MDG for å få flertall, viste NRKs ferske måling. Trondheim: Høyre fram og Ap kraftig tilbake, men begge partier er avhengig av mange andre for å få flertall, viste NRKs siste måling. Pensjonistpartiet inne med to mandater.

Johannes Berghs vurdering i dag er at det per i dag ligger an til svært jevne valg i Oslo og Trondheim, men at borgerlig seier er mer sannsynlig i Bergen og ikke minst i Stavanger.

– Også i Kristiansand kan det ligge an til et skifte, konstaterer han.

«Høyre-bølgen» nasjonalt tilskriver Bergh i stor grad misnøye med de sittende regjeringspartiene og en opplevelse av manglende styringsdyktighet.

– Det store flertallet var fornøyd med håndteringen av pandemien, som var den altoverskyggende saken for Erna Solbergs regjering det siste halvannet året. Det er nok det som preger velgernes syn på Høyre i større grad enn mye annet, sier han.

Og selv om Høyre svever høyt nå, er ikke oppslutningen om de to store partiene på høyresiden, nemlig Høyre og Frp, samlet så mye større enn en slags «normal», ifølge Bergh.

– Høyresiden i norsk politikk utgjør en betydelig maktfaktor og en betydelig andel av velgerne, noenlunde stabilt, rundt 40 prosent.