Nei, dette er ikke India, men en buss i Sandnes

Da bomringen på Nord-Jæren åpnet 1. oktober, gikk det allerede doble busser fra bydelen Bogafjell til Sandnes sentrum. Nå har selskapet satt inn enda en buss, og fortsatt er det stappfullt i morgenrushet.

Åpningsdagen opplevde det fylkeskommunale busselskapet Kolumbus en passasjerøkning på 17 prosent sammenlignet med gjennomsnittsmandagen i september.

Det har blitt populært å reise kollektivt på Nord-Jæren. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

De 86.577 passasjerene som tok bussen på Nord-Jæren denne dagen er like mange som busselskapet pleier å transportere i hele fylket hver dag.

Bomringen ga samtidig 15 prosent lavere rushtrafikk mandag morgen.

Av med klær og sekker

– Neste gang jeg tar bussen, skal jeg ha på meg litt mindre klær. Det var veldig tett og trangt. Ikke en spesielt god opplevelse, sier Jorlaug Garstad.

Jorlaug Garstad har endret reisevanene sine. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Da de 38 nye bomstasjonene på Nord-Jæren åpnet, bestemte hun seg for å endre reisevanene.

– Planen er å reise med buss til jobb fremover.

Det er hun ikke alene om. Bomringen førte til at kollektivselskapet Kolumbus måtte kjøre doble avganger på buss 27 fra Bogafjell i morgenrushet.

– Det har vært mye folk på bussen denne uken. Såpass ille at jeg har måttet ta av meg skolesekken for å komme inn, forteller skoleelev Even Mostein.

Triple avganger – fortsatt fulle busser

Doble avganger var ikke nok. Nå går det tre busser per avgang i morgenrushet fra bydelen sør i Sandnes.

Busspassasjer May Brit Håland reagerer på den dårlige luften på bussen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er helt kaotisk. Jeg får problemer med å puste. Etter hvert blir luften tung. Det er ikke bra, sier May Brit Håland.

– Vi har stått som sild i tønne, forteller Mostein om tiden etter at bomringen åpnet.

Selger billetter til én krone

I sammenheng med åpningen av den nye bomringen bestemte fylkespolitikerne å senke prisen på bussbillettene til én krone i to uker.

– Det er litt spesielt nå. Enkronersbillettene har gitt umiddelbar suksess, og det fører til at bussene blir fulle. Mange har lyst til å finne ut om kollektivtransport kan være et alternativ for dem. Det er kjekt for både oss og politikerne, sier Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus.

– Det viktigste for oss nå er at folk ikke blir stående igjen på holdeplassene, legger hun til.

Akkurat det har ikke alle like stor forståelse for.

– Jeg forstår ikke at de fortsetter å slippe folk inn på bussen, når den er helt full, mener Even Mostein.