Kommunedirektøren stikker kjepper i hjulene for gratis buss i Stavanger

Flertallspartiene i Stavanger kommune vil bruke minst 200 millioner kroner på gratis kollektivtilbud til alle innbyggerne fra 1. juli. I utgangspunktet ønsker de at ordningen skal vare ut 2024.

Administrasjonen i kommunen har jobbet på spreng i over tre uker etter at saken ble kjent. Deres jobb er å finne ut hvordan tilbudet kan gjennomføres. Det har ikke manglet på innsigelser mot tilbudet.

I et notat fra kommunedirektøren, står det at administrasjonen anbefaler å innføre tilbudet om gratis kollektivtrafikk som en kampanje fra første virkedag i juli, som er 3. juli.

Kampanjen skal kun gjelde ut 2023, noe som altså er betydelig kortere enn politikerne ønsket.

Tilbudet skal også kun gjelde reiser på Nord-Jæren, som betyr kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola.

Ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger (Ap) fikk mye oppmerksomhet da hun presenterte tilbudet om gratis kollektivtilbud i ett år. Nå spøker det for gjennomføringen av planen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Mageplask for flertallet

Venstre i Stavanger mener notatet tyder på at tilbudet om gratis buss er et hastverksarbeid, sier partiets ordførerkandidat Mette Vabø.

– Flertallspartiene har absolutt hatt for dårlig tid med å innføre dette. De har gitt administrasjonen ti virkedager til å utarbeide dette, og jeg har full forståelse for at det har vært vanskelig å gjennomføre på så kort tid, sier hun.

Mette Vabø i Stavanger Venstre. Foto: Joachim Goa Steinbru

Vabø mener kommunedirektøren skisserer en løsning som gjør tilbudet til noe annet enn det først var tenkt.

– Vi er for gratis kollektivtilbud, men det blir veldig vanskelig og byråkratisk for dem som skal ta ordningen i bruk. I tillegg blir lengden kortet inn, så dette blir et mageplask for flertallet som har lovet at dette skal vare ut 2024, sier hun.

Vabø mener ordningen for gratis kollektivtilbud må gjøres enklere og mer brukervennlig, og at det ikke kan være et krav at reisende må ha en smarttelefon.

– Jeg er veldig usikker på hvordan dette vil fungere og om det vil være bra nok til at folk vil bruke det, sier Vabø.

Ikke fornøyd med kortere tidshorisont

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier hun er glad for at kommunedirektøren i løpet av kort tid har klart å konkludere med at ordningen er løsbar.

– Så er det vårt mål å tilby dette lenger enn det som ligger i forslaget, sier hun.

Nordtun legger til at fylkeskommunen ikke skal tape på prosjektet, men at det heller ikke er et mål at de skal tjene store summer på tilbudet.

– Det er viktig å utvikle løsningen videre og at den blir tatt godt imot. Vi gjør dette som en håndsrekning til innbyggerne i en økonomisk krevende tid, sier hun.

I kollektivselskapet Kolumbus ønsker de ikke å kommentere notatet fra kommunedirektøren.

– Vi har kommet med våre faglige innspill til fylkeskommunen og Stavanger kommune, og nå er det opp til den videre politiske prosessen å se hvordan ordningen vil fungere, skriver kommunikasjonsrådgiver Morten Nesvik i en SMS til NRK.

Kommunedirektøren mener tilbudet må evalueres, og at det stanses underveis hvis det oppstår problemer.

Verken kommunedirektør Per Kristian Vareide eller noen andre i administrasjonen ønsker å kommentere notatet.