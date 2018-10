Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sto for den offisielle åpningen av den nye strømforsyningen til Johan Sverdrup i dag. Planen er at kraft fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover.

– Landkraften gjør at man kan produsere olje og gass med et helt annet klima-fotavtrykk enn tidligere, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til NRK.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på vei til Johan Sverdrup. Foto: Erik Waage / NRK

Fram til nå har fire generatorer forsynt feltet med elektrisitet. Men fra tirsdag av blir disse skrudd av, og strøm fra land til oljefeltet blir offisielt satt i drift.

– Der det viktig at produksjonen fra Johan Sverdrup blir så effektiv som den kan bli, og med minst mulig utslipp. Dette er en sentral del av selskapets strategi, sier Jez Averty i Equinor i en pressemelding i forbindelse med åpningen.

Oljefeltet skal sikre Norges inntekter i lang tid framover. Foto: Statoil

Viktig forbedring

Med kraft fra land vil oljefeltet slippe ut 460.000 tonn mindre CO₂ i året. Det tilsvarer utslipp fra 230.000 personbiler hvert år.

– Jakten på forbedringer har på mange måter blitt et kjennetegn for Johan Sverdrup, også innenfor klima og miljø, sier Trond Bokn, direktør for Johan Sverdrup-utbyggingen, i en pressemelding.

Johan Sverdrup blir bygget ut i flere faser. Første fase skal etter planen starte opp i november 2019, med anslått produksjonskapasitet på 440.000 fat olje per dag. Foto: Rolv Christian Topdahl

Landstrømmen skal også forbedre arbeidsmiljøet.

– De opptil 900 arbeiderne her ute får det betydelig bedre når vi får vekk støyen og de lokale utslippene fra generatorene, sier Trond Bokn.

Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup i Equinor. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Johan Sverdrup er et kjempeviktig prosjekt, som kommer til å sysselsette 150.000 personer, og dermed bety mye for folk, sier olje- og energiminister Freiberg.

Landkraftanlegget kommer nå i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen. I andre fase skal kapasiteten på kraftanlegget utvides.

Med dette vil Johan Sverdrup legge til rette for å forsyne de andre feltene på Utsirahøyden, Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen med kraft fra land.

– Selv om dette for så vidt er en kjent teknologi, så er det noe med størrelsen på Johan Sverdrup som gjør dette så komplekst, avslutter Bokn.