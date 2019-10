Første olje fra gigantfeltet Johan Sverdrup hentet opp i ettermiddag

Allerede fra den første brønnen henter operatøren Equinor og partnerne Lundin, Aker BP, Total og Petoro opp olje verd 10 millioner kroner dagen.

Når produksjonen er i full gang på hele feltet skal olje for 300 millioner kroner pumpes opp hver eneste dag. Dette vil utgjøre en tredjedel av den samlede oljeproduksjonen i Norge.

Pizza og brus

På operasjonsrommet til Equinor på Forus i Stavanger har man løpende kontakt med Sverdrup-feltet i Nordsjøen som ligger en times helikoptertur fra Stavanger.

Johans Sverdrup skal bygges ut i to faser. Neste fase får produksjonsstart om rundt tre år. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, feiret med pizza og brus etter at den historiske produksjonsstarten fant sted i 17-tiden lørdag.

Med på festen var en rekke kollegaer på Forus og Sverdrup-ansatte direkte på videolink.

– Dette er en stor dag både for Equinor og for Norge. Vi har brukt fire og et halvt år på utbyggingen. At den første brønnen ble satt i produksjon i ettermiddag gjør dette til en historisk begivenhet for oss, sier han.

I år er det 50 år siden Ekofisk-funnet som startet norsk oljevirksomhet. På Johan Sverdrup regner Equinor med produksjon i 50 år framover.

Johan Sverdrup-feltet Ekspandér faktaboks Det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

Etter andre byggetrinn vil feltet produsere opp mot 660.000 fat olje per dag.

Fase én omfatter fire plattformer (bolig- og utstyrsplattform, prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform), tre havbunnsinstallasjoner for vanninjeksjon, strøm fra land, eksportrørledning for olje (Mongstad) og gass (Kårstø)

Fase to omfatter bygging av enda en prosessplattform, modifikasjoner på stigerørsplattformen og feltsenteret, fem havbunnsrammer, samt leveranse av strøm fra land til Utsirahøyden (Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog-feltene) innen 2022.

– At oppstarten av Johan Sverdrup skjedde flere måneder før tidsskjema, skaper ytterligere verdier og kjennetegner et prosjekt som har satt en ny standard for gjennomføring med høy kvalitet, sier Opedal.

Uenighet om miljøpåvirkning

– Hva med miljøavtrykket fra en så omfattende oljeproduksjon?

– Sverdrup får kraft fra land og bidrar sterkt til at norsk produksjon av olje og gass skjer med lave utslipp. Skal klimamålene nås er det viktig at det er en slik type produksjon som prioriteres, mener Anders Opedal i Equinor.

Dette imponerer ikke miljøbevegelsen som ved flere anledninger har kritisert gigantutbyggingen.

Greenpeace har blant annet betegnet Equinors argumenter som en «drøy grønnvasking», og mener at selskapet «lurer ungdommen».