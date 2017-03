– Det er veldig kjekt. Vi har hatt lyst til å lage et underholdningsprogram på dagtid i mange år. Samtidig er det nifst, for vi tar over etter noen som har gjort en veldig bra jobb, sier Per Øystein Kvindesland.

Rune Nilson og Torfinn Borkhus, programledere i LØNSJ. Foto: Erlend Laanke Solbu / Erlend Lånke Solbu/NRK

Etter fem år er det slutt for radioprogrammet Lønsj. Fredag 31. mars har Rune Nilson og Torfinn Borkhus siste sending direkte fra Trondheim. Programmet har hatt mellom 400.000 og 500.000 lyttere hver dag. Fra 3. april blir det Utakt fra Stavanger mellom 11 og 12.

– Tonen og lynnet blir relativt likt det lytterne har vært vant med i Lønsj. Godt humør og god «formi`dabsradio». Vi snakker og analyserer ting som opptar oss, på en noe annerledes måte, sier Bjørn Olav Skjæveland.

Rune Nilson: – Er Utakt-fan

Sendested flyttes fra Trondheim til Stavanger, og den overleveringa trives rogalending Rune Nilson med.

– Jeg har også lenge vært fan av det Per Øystein og Bjørn Olav driver med. De har lang erfaring og er artige og flinke folk. Og ikke minst har de kjemien og kameratskapet man er helt avhengig av for å jobbe så tett sammen på radio, så jeg gleder meg til å høre hva de finner på, sier han.

Han er sikker på at formiddagspublikumet vil være i de beste hender.

– Jeg vil ikke si lykke til, for flinke radiofolk som gjør jobben sin har ingenting med flaks å gjøre. Så jeg sier heller kos dere med Norges triveligste radiopublikum, for det er en fantastisk bra gjeng som hører NRK P1 på den tiden av dagen.

Sprell frå Utakt-gutta Du trenger javascript for å se video.

Eksperimenterer på direkten

Utakt startet opp sommeren 2009, og har har blitt sendt på NRK P1 mandager fra 22 til midnatt. Programlederduoen har snart ti år og tusenvis av radiosendinger bak seg, og en lojal lytterskare som har fulgt programmet gjennom flere år.

– Tilbakemeldingene er gode fra både og unge og eldre, sier Kvindesland.

– Blant annet fikk vi høre at noen i Nordland likte programmet så godt at de også begynte å høre på våre lokalsendinger i Rogaland. Det er jo stas, legger Skjæveland til.

Utakt skal sendes fra distriktskontoret i Stavanger. Foto: Ingeborg Skrudland

Duoen liker godt å finne utav ting og eksperimentere på direkten. En rekke påfunn har gått fra vill ide til realitet. Blant annet da Skjæveland sendte direkte på vei ned den bratte Ullandhaug-bakken i Stavanger i rennebil. Eller da han gjorde en 500-meter på skøyter med propell på ryggen.

Programlederne har også snakket inn det som trolig er verdens første lydbok innlest på direkten uten manus. Lydboka ble etter hvert til ei papirbok. De har også forsøkt å lage sin egen julesnø – og fastfood pinnekjøtt på grillen.

I tillegg har Kvindesland og Skjæveland også inntatt scenen med to revyer i løpet av de siste årene. Den siste nå i vinter i samarbeid med artist Hilde Selvikvåg.

Programlederne var solister i avslutningsnummeret av serien 84/85 som de selv har satt i gang. Lokale artister i Rogaland har gjort sine versjoner av hitlåter fra 1984/85. Finalenummeret var Final countdown med Stavanger Symfoniorkester. Du trenger javascript for å se video. Programlederne var solister i avslutningsnummeret av serien 84/85 som de selv har satt i gang. Lokale artister i Rogaland har gjort sine versjoner av hitlåter fra 1984/85. Finalenummeret var Final countdown med Stavanger Symfoniorkester.

Olav Hove om Kvindesland og Skjæveland Ekspandér faktaboks «Etter noen hundre ganger sammen med de i et radiostudio, burde undertegnede egentlig forstått hva som skjer, og hvorfor det skjer, men gjør ikke det helt. Personlig har jeg hatt en mistanke om noe telepatisk. For mang en gang har jeg prøvd å følge en av Skjævelands mange kronglete tankerekker uten å lykkes, der plutselig Kvindesland bryter inn med full oversikt, og klarsyn, over hvilken retning samtalen skal ta. Og så har jeg tenkt: Dette er jo ikke normalt. Her foregår det ting jeg ikke har oversikt over. Men, så har årene gått. Og jeg har forstått, tror jeg. At, Kvindesland og Skjæveland først og fremst er et tankesett, en måte å se verden på. En måte å vri, vende og snu på det meste. En skråstilt og pussig verdensanskuelse er det. Men det virker.» – Olav Hove, som har vært med som fast programpost i Utakt i lengre tid. (allmennlærer med to vekttall i musikk)

Slutter med morgensendinger

– Dette er først og fremst en stor dag for NRK Rogaland. Utakt har vokst fram på kveldstid og vi er utrolig stolt av å bokstavelig talt bli dratt fram i lyset for hele Norge, sier fungerende redaktør Otto Voldsund.

Lokalt har Kvindesland og Skjæveland hatt morgensendinger hver torsdag og fredag. Nå skal programlederduoen erstattes av andre.

– Det er selvsagt et tap for oss å miste noen av de beste programlederne våre for morgensendingene. Men vi har mange flinke programledere, og kanskje kan noen nye få muligheten også, sier Voldsund.