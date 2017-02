Følg utdelingen med NRK fra klokken 10.00 onsdag formiddag.

Matblogger Anders Husa, som nettopp ble kåret til årets matblogger, tror RE-NAA beholder stjernen de fikk i fjor, mens sushirestauranten Sabi Omakase er en soleklar kandidat til å få en ny stjerne i guiden.

Den knøttlille restauranten som holder til i Pedersgata på byens østkant, har hatt flere besøk av inspektørene det siste året, og under det ene besøket la de ut en begeistret twittermelding.

– Det viktigste for meg er at kundene forstår og liker det jeg holder på med. Stjerne i Michelin-guiden hadde selvsagt vært en ære. Likevel vil det viktigste alltid være responsen jeg får fra gjestene, sier kokk og medeier ved Sabi Omakase Roger Asakil Joya.

– En av de beste restaurantbyene

Matblogger Anders Husa mener at Stavanger er en av de beste restaurantbyene i Norge. Foto: Arnold Lan

Matblogger Anders Husa mener at både Sabi Omakase og RE-NAA hadde fortjent to stjerner i guiden, men han tviler på at det kommer til å skje.

– Stjerne i Michelin-guiden er en belønning for solid arbeid, og vil trekke flere matinteresserte gjester til Stavanger. To stjernerestauranter i Stavanger vil det bety flere tilreisende turister som vil oppleve de to topprestaurantene.

Matbloggeren mener at Stavanger er en av landets beste restaurantbyer, men ser ikke flere stjernekandidater.

– Tango og Fisketorget er to veldig bra restauranter, men har en annen stil enn det inspektørene ser etter. De er rett og slett litt for uformelle.

Han tror også at Bokbacka i Oslo får stjerne. Utenom dette tror han ikke det blir noe stjernedryss.

– Credo i Trondheim fortjener stjerne, men det spørs om inspektørene har vært der, sier han.

Ett år med stjerne

Ett år etter at restaurant RE-NAA i Stavanger fikk en stjerne i Michelin-guiden, er både mesterkokk Sven Erik Renaa og restaurantsjef Torill Renaa overbevist om at stjerna har betydd mye for restauranten.

– Vi merker at folk har fått opp øynene for oss, og at vi på dette året har blitt en turistattraksjon, sier Sven Erik.

De to forteller at stadig flere av gjestene er såkalte gastroturister som kommer til Stavanger for å oppleve restaurantlivet i byen.

– Michelinstjernen gjør oss også til en mer attraktiv arbeidsgiver. Det er mye lettere å trekke til seg flinke og ambisiøse folk som har lyst til å jobbe her, sier Torill.

EN STJERNE: I fjor fikk ekteparet Torill og Sven Erik Renaa lønn for arbeidet de hver dag legger ned i gourmetrestauranten RE-NAA i Stavanger. Foto: Mathias Oppedal / NRK

RE-NAA tror også at Sabi får stjerne

Samtidig som de gleder seg over stjernen, legger de heller ikke skjul på at nedgangstider i oljå gjør at det er utfordrende å drive restauranthuset.

– Vi er veldig fornøyd med besøket til RE-NAA, men for de andre restaurantene våre er det til tider nokså tungt, forteller Sven Erik.

– Det er faktisk slik at vi regner med at hele 2017 kommer til å gå i minus, mens vi håper at det snur i løpet av 2018.

Også ekteparet Renaa tror at det blir stjerne til Sabi Omakase. Noe de ser positivt på.

– Det blir helt topp! Det er allerede mange tilreisende som kommer hit for å spise. Med to restauranter kan de bli her en hel helg, avslutter Sven Erik Renaa.

