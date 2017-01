Jurymedlem mener bloggere flest er teknologisk bakpå

– De mister mange lesere ved å være bakpå teknologisk sett, sier et av jurymedlemmene i Vixen Blog Awards, Hans-Petter Nygård-Hansen til NRK.

Det finnes over en million norske bloggere, men bare et knippe av dem har klart å gjøre det til en inntektskilde.

Nygård-Hansen tror dette kunne vært annerledes dersom flere hadde fulgt med litt på teknologifronten.

– Går glipp av masse penger

Den tekniske kvaliteten er et av kriteriene de har lagt vekt på, under kåringen av årets bloggvinnere.

Hans-Petter Nygård-Hansen (t.v.) og matblogger Anders Husa (t.h) på Vixen Blog Awards 2016. Foto: Silje Rønning Kampesæter

– De aller fleste i dag har trege nettsider, dårlig søkemotoroptimalisering og altfor kreative titler. De går glipp av masse trafikk, altså masse penger, sier Nygård-Hansen.

Søkemotoroptimalisering (SEO) er å benytte metoder som gjør at nettsiden din dukker raskere opp i søkesider som for eksempel Google, som igjen gir økt trafikk.

Skjermdump av matbloggen til Anders Husa. Jurymedlem Hans-Petter Nygård-Hansen mener Husa har skapt et eksempel til etterfølgelse. Foto: Skjermdump av fra www.andershusa.com

Nygård-Hansen trekker imidlertid frem matbloggen «Foodie Stories» til Anders Husa, som en av de beste rent teknisk og et forbilde for andre bloggere. I kveld vant han i kategorien årets matblogger.

– Ja, det er gjort veldig bevisst, sier Husa, og legger til at for eksempel størrelsen på bildene skal være store nok til å være «crispy», men små nok til å lastes raskt.

– Det tekniske er ikke viktigst

Nygård-Hansen mener det er en kunst å balansere mellom designet, som kanskje ser bra ut på en stor skjerm, og brukervennlighet på mobil – hvor målet nå er å ha mindre på sidene.

Sophie Elise Isachsen på Vixen Blog Awards 2016. Foto: Silje Rønning Kampesæter

– Sophie Elise har jo redesignet sidene sine, men jeg syns det fremstår som om den er tilpasset desktop og ikke mobil. Den er treg, sier Nygård-Hansen og legger til at bloggmalen til Blogg.no også fortjener en overhaling.

Sophie Elise Isachsen er nominert i seks kategorier Årets bloggbusiness, Årets gullpenn, Årets livsstilsblogg, Årets sterke mening, Årets blogger og Folkets favoritt.

– Jeg prøver ikke å gjøre det å ha lesere og at folk leser bloggen min, til en teknisk ting. Jeg vil at det skal føles rett for meg. At jeg skal kunne stå inne for alt jeg skriver og kunne forsvare det, sier Isachsen.

Hun er også uenig med Nygård-Hansen om at sidene hennes er trege.

Færre lovbrudd

Nygård-Hansen var i fjor ute med sterk kritikk av bloggmiljøet. Han mente at så mange som 60 til 70 prosent av norske bloggere brøt markedsføringsloven og/eller åndsverkloven når de postet ting på egen blogg og når det legges videre ut på sosiale medier. Han mente flere bør bøtelegges, men der har han snudd.

– Bloggere er jo så mangt nå da, men hvis vi skal generalisere litt så var det i fjor nesten regelen å bryte reglene, mens i år er det unntaket, forteller Nygård-Hansen.

Han sier det fortsatt skjer, men at han velger å tro at det hovedsakelig dreier seg om forglemmelser.

– Det som kanskje fortsatt er litt frustrerende er at det ikke har blitt en bransjenorm på hvilket ord man skal bruke om betalte innlegg. Noen skriver «spons» eller «sponset», noen skriver «reklame» og andre bare «add».

– Også syns jeg det er litt for mange som nesten gjør en bevisst innsats for å gjøre merkingen usynlig, legger Nygård-Hansen til.

Finalistene og vinnerne i Vixen Blog Awards 2016:

ÅRETS MOTEBLOGG

Candid that

The Daily Influencer

Espen Hilton

Lene Orvik

Polliani



ÅRETS BEAUTYBLOGG

Celina Karine (Youtube)

Chioma

Emilie Tømmerberg

Gilmakeup

Transparent by Hesvik/Eide



ÅRETS TRENINGS- OG HELSEBLOGG

Espen Hilton

Fitfocuse

Fitliving

Funkygine

Treningsfrue



ÅRETS INTERIØRBLOGG

Hviit

@inspirasjonsguidennorge

Moseplassen

Stylizimo

Teglsteinsliv



ÅRETS LIVSSTILSBLOGG

Caroline Berg Eriksen

Mamma til Michelle

Pappahjerte

Sophie Elise

Styleconnection



ÅRETS MATBLOGG

Aichas mat

Foodie stories by Anders Husa

Fru Timian

Trines matblogg

Vegetarbloggen



ÅRETS GULLPENN

June Holm

Pappahjerte

Styleconnection

Thea Steen

Sophie Elise



ÅRETS BLOGGBUSINESS

Eirin Kristiansen

Komikerfrue

Mamma til Michelle

Sophie Elise

Styleconnection



ÅRETS STERKE MENING

Anette Marie

Sophie Elise

Stavrum

Styleconnection

Thea Steen



ÅRETS STJERNESKUDD

Espen Hilton

Kona til

The Daily Influencer



ÅRETS BLOGGER

Caroline Berg Eriksen

Mamma til Michelle

Sophie Elise

Styleconnection

Thea Steen



FOLKETS FAVORITT

Her er det opp til leserne å bestemme hvem som vinner.

Komikerfrue

Mamma til Michelle

Pappahjerte

Sophie Elise

Styleconnection