Selv om det er 27 år siden den siste betong-plattformen ble laget, er de fremdeles i drift i Nordsjøen. Men flere av disse såkalte Condeep-plattformene nærmer seg slutten av sin levetid. Og hva skal skje med dem da?

Condeep-plattformer Ekspandér faktaboks Condeep står for «concrete deep water structure». Dette er betongplattformer som ble utviklet av det norske selskapet Norwegian Contractors, og bygget i perioden 1975-1995.

Condeep-ene ble brukt i produksjonen av olje og gass i Nordsjøen.

Med Condeep-ene markerte norsk teknologi og industri seg i oljeindustrien.

Plattformene kan ha svært store dimensjoner. De mest kjente er Statfjord, Gullfaks, Oseberg, Troll A og Sleipner A.

Condeep-ene ble etter hvert utkonkurrert av billigere flyterigger og fjernstyrte undervannsinstallasjoner. Kilde: Store norske leksikon og Wikipedia.

Stavanger kommune og Norsk oljemuseum vil ha Condeep-plattformene inn på FN-organet Unescos verdensarvliste.

– Vi er utrolig stolte over Condeep-ene. Landet vårt og velstanden vår hadde sett helt annerledes ut uten dem. Dette er norsk industrihistorie på sitt beste, samtidig som det også viser vei for framtiden, sier Dag Mossige, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger.

Han er blant politikerne i formannskapet som torsdag stemmer for å sende en søknad til Unesco for å få plattformene inn på verdensarvlisten.

Men i Frp er de langt fra fornøyde med vedtaket.

Troll A er én av flere Condeep-plattformer i Nordsjøen. Den kan havne på Unescos verdensarvliste. Alternativet er at den fraktes til land og resirkuleres, men det har aldri blitt gjort før. Foto: Øyvind Knoph Askeland

Etterlyser oversikt over kostnadene

– Det står ingenting om kostnadene. Det er noen enorme dimensjoner på disse konstruksjonene og ingenting er vedlikeholdsfritt, sier Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Frp.

Han mener kommunen allerede tar for dårlig vare på vernede bygninger, og har liten tro på at Condeep-plattformene vil bli bedre ivaretatt.

– Hvis dette skal bevares på lik linje med pyramidene i Egypt, så er det for evig og alltid. Det er et stort kostnadsbilde, sier Moi Nilsen.

Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Frp. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Han fnyser av dem som mener plattformene vil være så godt som vedlikeholdsfrie.

– Ting med jern i, er ikke vedlikeholdsfritt. Når du får salt i det, så ruster jernet og så begynner det å sprekke. Vi må se dette i et perspektiv på mange hundre år.

Fakta om Unescos verdensarvliste Ekspandér faktaboks * World Heritage List (WHL), eller verdensarvlisten, ble etablert i 1972 av UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur). * Listen har som mål å verne om verdens uerstattelige kultur- og naturarv og er en oversikt over verdensarvobjekter (kultur- og naturområder) i medlemslandene. * Status som verdensarv innebærer et ansvar for å sikre stedene for ettertiden. * I samsvar med konvensjonen ble det etablert en internasjonal komité for verdensarven. Komiteen som skal avgjøre hvilke steder som skal få plass på listen, hadde sitt første møte i Paris i 1977. * De to første som ble plassert på listen, var Galápagosøyene og Yellowstone-parken i USA. (Kilde: NTB)

– Et minnesmerke

Sjef for Nasjonalbiblioteket, Aslak Sira Myhre, har engasjert seg i debatten om Condeep-ene. I et innlegg i Stavanger Aftenblad (ekstern lenke) argumenterer han for at plattformene bør bli en del av verdensarvlisten.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre har også vært leder for Litteraturhuset i Oslo og aktiv politiker i Rødt. I 2016 ble teksten hans «Oljeunge» til en film med samme navn. Foto: Rebecca Bjerga / NRK

Myhre sier til NRK at det er tre viktige grunner til at plattformene hører hjemme på Unesco-listen.

– Den første er ingeniørkunsten, som har blitt feiret i hele verden. Den andre er at plattformene vil være et minnesmerke over menneskene som temmet Nordsjøen. I kraft av Condeep-ene ble Nordsjøen en plass for permanent bosetting, og det har ikke skjedd andre steder. Og til slutt er de er en vesentlig del av Norges og verdens industri- og økonomihistorie.

Han mener Nilsen i Frp bør se igjennom regnestykket én gang til.

– Alternativet er ikke at det ikke koster penger. Alternativet er at det koster mye mer penger, fordi plattformene må fjernes, sier Myhre.