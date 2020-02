Lørdag valgte fylkesårsmøtet i Miljøpartiet De Grønne (MDG) Rogaland Jan Erik Timm som ny fylkesleder, skriver Stavanger Aftenblad.

Rita Kristin Veland blir ikke med videre i partiet. Hun trekker seg som fylkesleder etter et knapt år i vervet.

– Etter 32 år velger jeg å gå ut av et parti som etter min mening nå fremstår som radikalt med sin skremselspropaganda. De fremmer skam og straff i stedet for muligheter og håp, sier Veland til avisen.

– De må strekke ut en hånd

Veland sier til NRK at hun vil ha en debatt om alt det negative som kommer fra MDG. Hun mener skam har blitt for sentralt i partiet.

– Det er skam i alle former: Klimaskam, kjøttskam og flyskam. Det er noe som skurrer, og de gjør det ikke på noen folkelig måte. De må heller strekke ut en hånd og være samarbeidsvillige, sier hun.

Veland mener MDG møter folk med fordømmelse i stedet for respekt for andres meninger.

Tidligere fylkesleder Rita Kristin Veland i MDG Rogaland. Foto: Privat

– Hva er det du reagerer på med MDGs politikk?

– Jeg føler det er litt for ekstremt. Det er litt sånn: Vi har peiling på klima, og vi har hele svaret på hvordan vi skal løse klimakrisen. Hvis dere ikke er med på det, er dere nærmest klimafornektere, har jeg følt.

– Hva tror du skjer nå?

– Jeg håper det kommer en sunn, konstruktiv debatt om dette. At retorikken kan bli mer spiselig enn slik den har utviklet seg de siste årene.

Understreker at de bruker fakta

Ny fylkesleder Jan Erik Timm sier til Aftenbladet at det er naturlig at oppmerksomhet om klima skaper en form for skremsel.

– Kunnskapen vi har om dette er tydelig. Skal vi se bort fra kunnskapen? spør han og understreker at partiets jobb er å basere seg på fakta.

– Det er aldri synsing og skremsel. Dette er alvorlige ting som berører alle, sier Timm.

Gruppeleder Alexander Rügert-Raustein i MDG Rogaland synes det er trist og uventet at Veland trekker seg. Men han kjenner seg ikke igjen i kritikken mot partiet.

– Der kjenner jeg meg overhodet ikke igjen. Forskningen og endringene i klimaet er selvsagt skremmende, men det er ikke skremselspropaganda, sier han til NRK.

– Ingen skal skamme seg

Rügert-Raustein er heller ikke enig i at skam har blitt for sentralt i MDG.

– Ingen skal skamme seg, men tenke over sitt forbruk. Jeg spiser fortsatt kjøtt og tar fly, men jeg gjør det i mye mindre grad enn før, sier han.

Alexander Rügert-Raustein er gruppeleder for i MDG på fylkestinget i Rogaland.

– Er MDG åpent for en debatt om hvordan en fremmer politikken sin?

– Ja, absolutt. Det er en viktig del av det hele.

Statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS) tror ikke det vil svekke MDG at Veland trekker seg.

– Fordi hun begrunner det med at MDG nærmest er for grønne. Problemet er heller det motsatte, noen av kjernetroppene vil si at profilen blir utvannet. Jeg tror ikke MDG har så mye å frykte, sier han til NRK.