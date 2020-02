– Eg er audmjuk og glad for å få denne tilliten. Målet mitt er å gjera MDG til eit breitt, grønt og moderne folkeparti. Me skal gi framtidshåp i ei tid der mange blir resignert over manglande politisk handling for klima, natur og menneskerettar, uttalar Une Bastholm til NRK.

Ho er i dag partiet sin einaste stortingsrepresentant.

Til Aftenposten seier ho søndag kveld at ho og MDG er klar for å gå i regjering allereie etter stortingsvalet neste år. Både i Sverige og Finland har MDG regjeringsmakt.

Ifølge Bastholm kan samarbeid med eit Høgre «som ikke er klistret til Frp» vera like aktuelt som eit samarbeid med Ap. Men ho understrekar at MDG ikkje går i regjering for ein kvar pris.

– Den politiske plattforma må vera god på miljø og klima. Dagens politikarar tør ikkje legga hovudet på blokka og seia kvar og korleis dei vil kutta utslepp.

Ho meiner både Høgre og Ap dermed opptrer økonomisk uansvarleg og sviktar som styringsparti.

Ho kallar Ap «feigt» mellom anna fordi partiet no vil endra naturmangfaldlova slik at det blir enklare å skyta ulv. Ho er også kritisk til at Ap seier nei til byggjing av NorthConnect-kabelen mellom Hardanger og Skottland, og dermed nei til kraftutveksling mellom Noreg og Storbritannia.