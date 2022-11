Mann i 40-årene har tilstått drap i Stavanger

– Ifølge hans forklaring har han plassert seg på tid og sted for handlingen, men har ikke erkjent straffskyld, sier den drapssiktede mannens forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen.

Lode Svendsen avviser imidlertid at klienten har «tilstått», slik tingretten har skrevet i fengslingskjennelsen fra sist uke.

Det var Stavanger Aftenblad som omtale saken først.

Erkjenner de faktiske forholdene

Mannen i 40-årene, som ble arrestert i Oslo onsdag, har i politiavhør plassert seg selv i leiligheten da drapet skjedde. Han har også erkjent de faktiske forholdene.

Dette fremgår av fengslingskjennelsen avsagt i Sør-Rogaland tingrett torsdag. Det er ikke tidligere skrevet om innholdet i kjennelsen, da påtalemyndigheten begjærte at den skulle unntas offentligheten.

42-åringen har plassert seg selv i leiligheten da drapet skjedde. Foto: Marte Skodje / NRK

Nå har Gulating lagmannsrett konkludert med at begjæring om å unnta kjennelsen fra offentligheten ikke kan føre frem. Derfor er det nå offentlig.

De siktede kjenner hverandre

Lørdag 12. november ble en mann funnet død på Vestre platå i Stavanger. Totalt tre personer er pågrepet og siktet i saken.

Natt til søndag ble to personer, en mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene, pågrepet av politiet. De ble siktet for drap eller medvirkning til drap.

Onsdag pågrep politiet den tredje siktede. Denne gang mannen i 40-årene. Ifølge politiet foregikk pågripelsen kontrollert og rolig.

Politiet bekrefter at de tre kjenner hverandre fra tidligere.

– Nå må politiet etterforske videre hans forklaring opp mot de andre bevisene i saken så må vi avvente politiets etterforskning, sier Svendsen.

Politiet har bedt om full rettspsykiatrisk undersøkelse av de to første som ble pågrepet. Disse har politiet tidligere fortalt at er kjent for dem fra tidligere.

Politiet har gjort flere relevante beslag i saken. Det er blitt utført ransakelser flere steder i forbindelse med drapet.