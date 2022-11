Politiet holder pressekonferanse klokken 12. NRK sender seansen direkte.

Det var lørdag kveld at en mann i 40-årene ble funnet alvorlig skadet i en leilighet i Løvdahls gate i Stavanger. Kort tid etter ble han erklært død.

Politiadvokat Lars Ole Berge opplyser at mannen ble pågrepet i Oslo i går kveld. Foto: Ole Andreas Bø

Natt til søndag ble to personer, en mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene, pågrepet av politiet. De ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Begge ble i går ettermiddag varetektsfengslet i fire uker i Sør-Rogaland tingrett.

I dag kom derimot meldingen om at politiet har gjort nok en pågripelse i saken. Denne gang en mann i 40-årene.

– Mannen ble pågrepet i går ettermiddag rundt klokken 17.30 i Oslo. Vi fikk bistand fra Oslo politidistrikt til pågripelsen, sier politiinspektør Lars Ole Berge.

Denne mannen er også siktet for drap eller medvirkning til drap. Han har fått Svein Kjetil Lode Svendsen til forsvarer.

Politiet holder fortsatt vakt på åstedet der drapet skjedde. Foto: Marte Skodje / NRK

– Politiet frakter mannen til Stavanger i løpet av dagen i dag. Han har ikke sagt noe om hvordan han stiller seg til straffskyld, sier Lode Svensen, som heller ikke vil svare på om mannen oppholdt seg i Stavanger i helgen.

Etter det NRK kjenner til skal drapet ha funnet sted i leiligheten til mannen i 30-årene, som først ble siktet og pågrepet i saken. Avdøde skal ha blitt utsatt for grov vold og skutt.

Politiet opplyser også at de har bedt om full rettspsykiatrisk undersøkelse av de to som er pågrepet. Disse har politiet tidligere fortalt at er kjent for dem fra tidligere.