Drapet i Stavanger: Mistenkt pågrepet natt til mandag

Etter det NRK erfarer er dette den samme mannen som politiet etterlyste søndag.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en større politiaksjon mot en adresse i Stavanger i natt. Aksjonen var relatert til drapssaken fra lørdag kveld.

Det skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Victor Fenne-Jensen, i en e-post til NRK.

Det var Stavanger Aftenblad som meldte om pågripelsen først.

Klokken 18.27 lørdag rykket politiet ut til en adresse ved Eiganes kirkegård i Stavanger. Like etter fant politiet en mann i en leilighet på adressen, opplyser politiet i en pressemelding.

– Mannen ble kort tid senere erklært død. Omstendighetene på stedet gjør at politiet etterforsker saken som et drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Saken etterforskes som et drap. Foto: Marte Skodje / NRK

Jakter gjerningsperson

Politiet har siktet en mann i 30-årene for drapet. Siktede er norsk statsborger og kjent for politiet fra før.

– Vi søker bredt og han er etterlyst både i Norge og utlandet, sa Hagen til Stavanger Aftenblad.

Marita Hagen, politiadvokat. Foto: Marte Skodje / NRK

Men natt til mandag ble denne mannen pågrepet. Det bekrefter kilder til NRK.

Etter det NRK får opplyst skal flere vitner ha kommet med beskrivelser av vedkommende.

– Vi er fremdeles på et tidlig tidspunkt i etterforskningen, og kan ikke utelukke at det vil bli flere enn en pågripelser, sier politiadvokat Marita Hagen i pressekonferanse søndag formiddag.

Politiadvokaten vil ikke si noe om relasjon mellom avdøde og siktede på nåværende tidspunkt. Også avdøde er kjent for politiet fra før.

Bopelen tilhørte ikke avdøde, og politiet ønsker ikke å kommentere om den siktede bor der drapet skjedde.

Slik politiet ser det nå, er det ikke fare for andre i Stavanger-området.

Bistandsadvokat Bent Endresen Foto: Marte Skodje / NRK

– Det var et sjokk familien fikk i går etter at de fikk beskjed om at sønn og bror var drept, og de er i en dyp sorg, sier bistandsadvokat Bent Endresen.

Det psykososiale kriseteamet i kommunen er informert om hendelsen, og kan kontaktes via Stavanger legevakt, opplyser kommunen.

– Personer som bor i området og benytter seg av kommunale tjenester vil få tilbud om oppfølging dersom de har behov for det, sier direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse.

Hørte skrik

Store politistyrker gjennomsøkte området lørdag kveld. De brukte også patruljer med spesialtrente politihunder for å forsøke å finne ruten der gjerningspersonen forsvant fra stedet.

Politiets krimteknikere har jobbet på åstedet utover natten, og politiet har gjennomført en rekke vitneavhør. Politiet ber også om tips i saken, skriver de i en pressemelding søndag formiddag.

Politiet sperret av et stort område etter at de fant den døde mannen. Foto: Erlend Frafjord / NRK

De sperret av et stadig større område rundt leiligheten, samtidig som de banket på dører og snakket med naboer.

Allerede en halvtime etter hendelsen gikk kriminalteknikere iført beskyttelsesutstyr inn i leiligheten for å sikre tekniske spor som kan gi svar på hva som har skjedd.

Et vitne NRK har snakket med forteller om et høyt skrik like før politiet kom til stedet.