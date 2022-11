Det var lørdag kveld at en mann i 40-årene ble funnet alvorlig skadet i en leilighet i Løvdahls gate i Stavanger. Kort tid etter ble han erklært død.

Nå er en mann og en kvinne siktet for drap eller medvirkning til drap.

– De to ble pågrepet i en politiaksjon ca. klokken 02.00 i natt, sier politiadvokat Marita Hagen.

Søndag gikk politiet ut på en pressekonferanse og fortalte at en mann i 30-årene var siktet for drapet, men ikke pågrepet. Han ble etterlyst både nasjonalt og internasjonalt.

Krimteknikere jobbet gjennom hele natt til søndag med å sikret mulige bevis i og utenfor leiligheten i Løvdahls gate. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Siden da har politiet aksjonert mot flere adresser i distriktet. I natt ble altså den drapssiktede mannen pågrepet.

Politiet opplyser at de har etterforsket saken med store ressurser gjennom helgen. Kriminalteknikere har arbeidet på stedet der den avdøde ble funnet. I tillegg er det gjennomført en rekke avhør av vitner og en rundspørring.

Etter det NRK erfarer skal avdøde ha blitt funnet i siktedes leilighet. Han skal ha blitt utsatt for grov vold.

Leiligheten ligger like ved Eiganes gravlund, en kort spasertur unna Stavanger sentrum.

Bent Endresen er bistandsadvokat for avdøde. Han forteller at familien er i dyp sorg.

– Det var et sjokk familien fikk i går etter at de fikk beskjed om at sønn og bror var drept, sier bistandsadvokat Bent Endresen.

Bistandsadvokat Bent Endresen forteller at familien til avdøde er i dyp sorg. Foto: Marte Skodje / NRK

Det psykososiale kriseteamet i kommunen er informert om hendelsen, og kan kontaktes via Stavanger legevakt, opplyser kommunen.

– Personer som bor i området og benytter seg av kommunale tjenester vil få tilbud om oppfølging dersom de har behov for det, sier direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse.