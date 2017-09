Det bekrefter gamleklubben Klepp i en pressemelding. Thorisdottir er for øyeblikket i London sammen med sin agent.

– Jeg føler meg klar til å ta steget, men det er litt skummelt å flytte, sa hun til NRK etter cupkampen mot Avaldsnes på lørdag.

Sekssifret sum

Landslagsspilleren hadde seks måneder igjen av kontrakten med sin moderklubb. Etter det NRK erfarer mottar Klepp rundt 100.000 kroner i overgangssum for Thorisdottir. I tillegg er det dialog rundt en eventuell lånespiller som kan gå motsatt vei.

– Vi er fornøyd med avtalen. Det er omtrent en uke siden vi mottok budet, og dialogen har vært konstruktiv og profesjonell, sier daglig leder i Klepp IL, Thomas Langholm Engen til NRK.

Stolt moderklubb

Han sier de vil savne Thorisdottir både som spiller og person.

– Vi er stolte over å ha bidratt til å utvikle Maria til den spilleren hun er i dag, og også få bekreftet at vi som klubb kan utvikle spillere på et høyt internasjonalt nivå. Klepp vil takke Maria for samarbeidet og jobben hun har gjort for Klepp, sier Langholm Engen.

Dette er en mulighet for andre i spillergruppen å stå fram og ta nye steg i sin utvikling, legger han til.

I Chelsea blir Thorisdottir lagvenninne med landslagskaptein Maren Mjelde.