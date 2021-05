Har slitt i Chelseas drømmesesong: – Klarte ikke å ta av meg sokkene

Historisk debut

Mens Karoline Bjerkeli Grøvdal satte personlig rekord med over 20 sekunder og kvalifiserte seg for 10.000-meteren i OL med 30.50,84 på Bislett lørdag, sendte etiopiske Gudaf Tsegay en påminnelse om at det fortsatt er et stykke opp til de beste i verden.



24-åringen debuterte nemlig på 10.000 meter i et stevne i Portugal med 29.39,42. Ifølge Det internasjonale friidrettsforbundet ble hun med det den første i historien som kom under 30 minutter i karrierens første 10.000 meter.



Tsegay er imidlertid ikke noe ubeskrevet blad. I vinter satte hun verdensrekord på 1500 meter innendørs. Hun løp også 800 meter innendørs på 1.57,52. Med det er hun den første kvinne i historien til å løpe under to minutter på 800 meter under 30 minutter på 10.000 meter innenfor samme kalenderår.



Gudaf Tsegay kan dermed bli stri å ha med å gjøre på de distansene hun velger å løpe under OL i Tokyo.