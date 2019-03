Politiet bekrefter mandag at 20 år gamle Iselin Phifer fra Oslo har mistet livet.

Torsdag i forrige uke ble 20-åringen fraktet til Haukeland universitetssjukehus med helikopter etter en dykkeulykke. Kvinnen var elev ved Karmøy folkehøgskole, der hun dykket sammen med klassen på totalt åtte elever.

Medelevene måtte hente den kvinnen opp av sjøen etter at hun fikk problemer. Hun var bevisstløs, men hadde puls. Medelevene ga førstehjelp før kvinnen ble fraktet til Bergen. Der ble hun lagt på intensivavdelingen.

Det er ennå uvisst hva som gikk galt under dykket.

20-åringen kom opprinnelig fra Oslo, og hennes pårørende er varslet.

Avgjørende med kriseteam

– Dette er en svært trist beskjed å få. Våre tanker går til de pårørende, og ikke minst vennene ved Karmøy folkehøgskole, sier ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen.

Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen, er preget av hendelsen. Foto: Thomas Halleland / NRK

Fredag, dagen etter ulykken, var det ingen vanlig undervisning på folkehøgskolen, men et opplegg som var tilpasset situasjonen.

Elevene som var vitner til ulykken, fikk også tilbud om å snakke med et kriseteam fra Karmøy kommune og personell fra Røde Kors.

– Slik hjelp er avgjørende i en sånn situasjon. Mange av de berørte er unge. Da er det viktig at vi er tilgjengelige, slik at de som vil kan få hjelp, både på kortere og lengre sikt, sier ordføreren.

Karmøy folkehøgskoles rektor har ikke vært tilgjengelig for intervju etter at dødsfallet ble bekreftet. Men fredag ettermiddag sa Sigbjørn Toskedal til NRK at:

Rektor ved Karmøy folkehøgskole, Sigbjørn Toskedal, brukte torsdag og fredag på å ivareta elevene som var vitne til ulykken. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Elevene synes dette er veldig trist og er svært leie seg, og det er traumatisk for dem som var vitne til dette, sa rektor ved Karmøy folkehøgskole, Sigbjørn Toskedal.