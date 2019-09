– Jeg har troen på gull, men det er et veldig åpent løp, sier Alexander Kristoff til NRK.

Sesongen går mot slutten av sesongen for spurtkanonen fra Stavanger, som forrige uke deltok i Slovakia rundt. Der vant Kristoff en etappe og tok to tredjeplasser.

– Formen er bra. Jeg har ikke trent etter at jeg var i Slovakia. Vi skal ha en god økt på torsdag. Fram til da er det bare å hvile, sier Kristoff.

I formiddag dro han og lagkamerat Sven Erik Bystrøm fra Stavanger lufthavn til VM i landeveissykling i Harrogate, litt nord for Leeds i England.

AVREISE: Onsdag satte Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm seg på flyet til England og VM i landeveissykling. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Kristoff har meget, meget gode sjanser. Han syklet bra i Slovakia, og er nå inne i sin andre formtopp denne sesongen, sier NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Kan få sin revansje

Søndag skal rytterne sykle det 285 kilometer lange rittet, med en løypeprofil som skal passe Kristoff godt.

– Noen av de aller raskeste må falle av, det må deles ut litt juling underveis. Men hvis Kristoff klarer å henge med, kan det bli helt perfekt. Da kan han få revansje for VM i Bergen der han bare var noen centimeter bak Peter Sagan.

NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg karakteriserer sjansene til Kristoff som svært gode på søndag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

For to år siden tok Kristoff sølv i VM i Bergen. I fjor sto han over fordi løypa var for tøff. I år skal løypa passe perfekt.

Rittet starter klokken 08.20, norsk tid, og kan høres på radiokanalen NRK Sport.

Får med seg lagkameratene fra klubblaget

Kristoff har fått med seg to andre ryttere, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen, fra klubblaget sitt, UAE Team Emirates.

GODE LAGKAMERATER: Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff sykler sammen til daglig. Nå skal Bystrøm prøve å hjelpe Kristoff til en ny triumf. Foto: Hanne Skjellum Mueller

Det styrker Kristoffs sjanser for å kunne ikle seg regnbuetrøya etter søndagens VM-ritt.

– Er du kapteinen på laget?

– Tja, hva skal jeg si? Jeg forventer at det kjøres for meg hvis jeg er med helt til slutt. Men det er et langt løp og mye kan skje. Vi har fem andre gode ryttere, så det gjelder å spille kortene riktig, svarer 32-åringen.

Det norske laget har bedre ryttere enn noen gang, og flere er på papiret gode nok til å hevde seg i toppen, mener Kristoff.

– Det blir spennende å se om vi klarer å utnytte det.

Stoltenberg håper at Bystrøm på slutten av rittet klarer å plassere Kristoff i finalen.

– Uansett er det viktig at de norske syklistene samarbeider gjennom rittet og ikke ødelegger for hverandre slik Kristoff og Boasson Hagen til dels gjorde i Doha for noen år siden.

Vil kjempe i toppen

Sven Erik Bystrøm mener det norske laget er godt sammensatt med forskjellige ryttere som kan dekke opp ulike deler av rittet.

Sven Erik Bystrøm blir en av Kristoffs hjelperyttere i sykkel-VM. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi har en sterk medaljekandidat i Alexander Kristoff. Vi har et godt lag, så forhåpentligvis kan vi kjempe blant de beste.

Strategien er ikke lagt ennå, det skjer etter befaringen av løypa torsdag.

– Alexander kan ha en giftig avslutning, vi andre kan dekke opp underveis. Så det blir en taktikk ut ifra det.

Selv om de to ikke er kommet til VM-byen, er mesterskapet allerede i gang. Onsdagens temporitt for menn under 23 år ble et skandaleritt på grunn av svært mye vann i veibanen.

Flere av favorittene gikk over ende da de kjørte inn i store vanndammer som hadde dannet seg på grunn av styrtregn. Men Bystrøm er ikke redd for været.

– Jeg har med regnjakken i alle fall for det kan bli både vått og kaldt. Men vi er vant med røft vær i Stavanger, avslutter Bystrøm.