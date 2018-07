Alexander Kristoff endte dermed på andreplass på den 13. etappen til Valence. Dette er også Kristoffs første pallplassering i årets Tour de France.

– Det var nære, men han kom seg rundt meg på slutten. Han er verdens beste rytter og jeg klarte ikke slå han i dag heller, sier en skuffet Kristoff til NRK etter målgang.

SVÆRT NÆR: Alexander Kristoff var veldig nære å vinne fredagens etappe av Tour de France. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kristoff beskriver de siste ti meterne av løpet:

– Jeg ser at han er foran meg og jeg vet at han slenger sykkelen bedre enn meg uansett, så jeg vet at det ikke går. Jeg visste allerede før innslaget at jeg hadde tapt, sier Kristoff.

UAE-rytteren følte at han hadde en god posisjon, selv om han måtte jobbe litt for det på egen hånd, da han mistet lagkameratene sine i innspurten.

– Laget mitt var litt borte, jeg så dem ikke. Så jeg måtte ta et lite magadrag selv, når det var igjen mellom en og to km til mål.

Til tross for at det ikke ble seier, beviser Kristoff nok en gang at han er en spurter man ikke kan avskrive.

– Meget tett mellom Sagan og Kristoff. Du verden, for en spurt av Alexander. Nesten litt Bergen om igjen, roper NRK-ekspert Dag Erik Pedersen etter målgang.

GA ALT: Alexander Kristoff ga alt han hadde i spurten, men han måtte igjen se seg slått av sin overmann Peter Sagan. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

– Jeg må bare innse at jeg er ikke verdens beste

Dagens innspurt kunne minne om det som skjedde under VM i Bergen i fjor. Der ble også Kristoff slått med et par centimeter på målstreken av Sagan i kampen om VM-gullet.

– Det mangler ikke mye, men det har vært sånn et par ganger, senest i VM. Jeg må bare innse at jeg er ikke verdens beste. Han er hakket bedre, og sånn er det. Er jeg heldig og han gjør litt feil, så er alt mulig, men hvis vi starter mann mot mann så tror jeg ikke jeg slår han. Det er i hvert fall sjeldent, sier Kristoff.

BERGEN 2017: Peter Sagan noen få centimeter foran Alexander Kristoff over mål på fellesstarten for menn under VM i landeveissykling i Bergen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg så for meg at jeg skulle stå på toppen av podiet

UAE-rytteren sier han gjerne skulle ha stått øverst på podiet fredag og mener han kun har to sjanser igjen til å vinne en etappe i Tour de France.

– Den mellom Pyreneene der og Champs-Élysées. Det er dumt jeg ikke klarte det i dag. Jeg har jo sett for meg at jeg skulle stå på toppen av podiet i dag, og det var nærme. Så jeg hadde jo valgt riktig etappe å satse på, men det holdt akkurat ikke, sier Kristoff.

I motsetning til torsdagens etappe, var fredagens etappe av det flatere slaget. Etappen var 169 kilometer lang og gikk fra Bourg d'Oisans til Valence.

Dimitri Claeys (Cofidis), Thomas De Gendt (Lotto), Michael Schär (BMC) og Thomas Scully (EF Education) gikk tidlig i brudd. Avstanden ble aldri så stor at det kunne holde helt inn for de fire rytterne.

Sagans tok sin tredje etappeseier i årets ritt, mens Franske Arnaud Démare kapret tredjeplassen. Edvald Boasson Hagen endte til slutt på en 17.-plass.

Under torsdagens harde fjelletappe måtte flere av de sterkeste spurterne stå av årets Tour de France. Dermed økte også sjansene for de norske under fredagens etappe, men det holdt dessverre ikke til etappeseier.