Reagerer på skandaleritt: – Dette er farlig

– Bingoløp, dette er komikveld, sier Kvålsvoll, mens han studerer noen av opptakene fra U23-guttas temporitt i VM.

Det var svært krevende forhold med overvann i veibanen flere steder underveis på den 30,3 kilometer lange traseen i britiske Harrogate.

Verst gikk det for den danske medaljekandidaten Johan Price-Pejtersen. Han gikk over ende da han kjørte i en vanndam som hadde oppstått på grunn av styrtregnet.

Også flere andre syklister falt over ende, deriblant ungarske Attila Valter.

– Jeg synes løypen er veldig farlig. Det er så mye overvann at det er umulig å se hullene i veien, sa Valter til TV 2.

KRITISK: Atle Kvålsvoll. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Burde avlyst

Kvålsvoll er tidligere proffsyklist, og også kjent som Thor Hushovds personlige trener. Nå rister han på hodet over bildene fra sykkel-VM.

– Det skal mye til for å avlyse et sykkelritt, men ut ifra det jeg ser, er det fare for at rytterne kan skade seg. Dette er totalt uforsvarlig. I tillegg er det tilfeldig hvem som holder seg på beina, påpeker han.

– Burde man avlyst rittet i dag?

– Ja, ut ifra det jeg har sett, så burde de det, sier Kvålsvoll.

– Regn må man tåle, men dette er rett og slett farlig.

SIKRET GULL: Mikkel Bjerg. Foto: Tim Goode / AP

Nordmann fikk trøbbel

Den tidligere treneren og proffsyklisten er overrasket over at arrangørene ikke har forberedt veibanen bedre før VM.

– Det er merkelig at man har valgt en løype der det kommer vann så lett inn på veien, kommenterer han.

Det var til slutt Mikkel Bjerg som vant gullet i U23-klassen. Han vant foran amerikanerne Ian Garrison og Brandon McNulty. Norske Iver Knotten ødela medaljemuligheten sin da han fikk tekniske problemer.

Han var to minutter og fire sekunder bak den danske vinneren.

22 år gamle Tobias Foss fra Vingrom vant Tour de l'Avenir, U23-guttas Tour de France, i sommer og fikk kontrakt med Jumbo-Visma. Foss endte på 12.-plass tirsdag, slått med 1.51 minutter av Bjerg.

Kvinnenes ritt ble utsatt

Temporittet for kvinner skulle etter planen ha startet 15.30, men ny start ble tirsdag ettermiddag satt til 16.30 for at arrangørene skulle få mest mulig vann ut av løypa.

For de norske håpene Katrine Aalerud og Vita Heine ble det ingen toppdag. Heine plasserte seg best av dem på 21.-plass, mens Aalerud endte på 31.-plass.

Amerikanske Cloe Dygert Owen var i egen klasse på de 30 kilometerne i engelske Harrogate og tok gullet i utklassingsstil. Ned til Anna van der Breggen på sølvplass skilte det ett minutt og 32 sekunder.

Bronsemedaljen gikk til nederlandske Annemiek van Vleuten.