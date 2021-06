Kirkerådsmedlem: – Det er ubehagelig at kirka skal delta i pride

– Da jeg leste dette, satte jeg kaffen i halsen. Hun klarer å trykke den røde knappen jeg har i pannen, helt inn, sier nestleder i Stavanger bispedømmeråd Thor Magne Seland.

Reaksjonen kom da han leste debattinnlegget fra Therese Egebakken, som er medlem av kirkerådet. Innlegget er publisert i Stavanger Aftenblad og Vårt Land.

Egebakken tar til orde for at kirka ikke burde feire pride, og skriver blant annet:

«Jeg skriver dette innlegget i beste intensjon for å minne om at Kirken har utrolig mange medlemmer inkludert meg, som føler på tydelig ubehag og ekskludering. Ved å ikke delta, støter man ingen, og man ivaretar samtidig rommet for to likestilte syn.»

I 2016 vedtok Den norske kirke to likestilte syn på likekjønnet ekteskap. Det betyr at homofile nå kan vies i kirka, men at prester kan reservere seg mot disse vigslene.

Egebakken mener at hvis kirka deltar i pride, gjør dette rommet for to likestilte syn mindre.

– Kirka har behandlet mennesker i LHBT dårlig

Petter Normann Dille er åpen homofil. Han er også prest i Ullern menighet i Oslo og veldig uenig i synspunktene til Egebakken.

– Kirka har i så mange år behandlet mennesker i LHBT dårlig, og har skremt mange ut av den. Kirka trenger pride mer enn pride trenger kirka. Å delta i pride viser at kirka kan romme alle, uansett legning og kjønnsidentitet, sier Dille.

Petter Normann Dille er homofil, prest og mener at kirka har behandlet mennesker i LHBT dårlig i mange år. Foto: Faksimile frå Instagram / @ragnhildsportraits

Pride er en feiring av skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. Pride viser grupper som bryter med etablerte normer for kjønn og seksualitet, og markerer samhold, solidaritet, respekt og toleranse.

Seland, som er også homofil, irriterer seg over at Egebakken signerer sitt innlegg som medlem av kirkerådet. På den måten blir det Den norske kirkes mening, mener han.

– Hun er i sin fulle rett til å mene det hun mener. Men hun kan ikke si at siden hun ikke vil gå i pride, skal ikke resten av kirka gå heller, sier Seland.

Fått beskjed om at han vil havne i helvete

En av fem ansatte i Den norske kirke opplever diskriminering på grunn av sin legning. Seland mener Egebakken bør legge bort krenkekortet.

– Det er ingen som ikke ønsker henne velkommen. Hun kan stille opp hvor hun vil. Det har ikke vært tilfelle for homofile i de kristne gudstjenestene de siste 50 årene. Homofili var ulovlig frem til 1972. Da var jeg fem år, sier Seland.

Rom for uenighet i kirka

Leder i kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, forklarer at det er rom for ulike syn i Den norske kirke. Også meninger om at kirka ikke skal markere pride.

Leder av kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum mener det er rom for ulike syn i Den norske kirke. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Hun har selv markert pride gjennom mange år, og vet hvor mye det betyr for lesbiske, homofile og transpersoner.

– Når jeg hører historier om de som har ventet i mange år, og endelig kan få gifte seg i kirken. Eller foreldrepar av samme kjønn som ringer kirkekontoret og spør om også de kan melde sitt barn til dåp. Da vet jeg jo hvor viktig det er for mange å oppleve en kirke som sier at det selvsagt er plass til deg, ditt liv og din kjærlighet i kirken også, sier hun.

Hun mener det er nødvendig å synliggjøre uenigheten i spørsmålet om homofile, lesbiske og transpersoner i kirka.

– Alternativet er å legge lokk på det. Vi er uenige om flere spørsmål i Den norske kirke. Men det skal være rom for å gi uttrykk for den uenigheten, sier hun.

– Problematiseres i for liten grad

Egebakken sier til NRK at hun syns det er direkte ubehagelig at Den norske kirke deltar i feiringen av pride.

– Jeg savner flere kritiske stemmer fra medlemmer i Kirkemøtet i denne debatten. Jeg er langt fra den eneste folkevalgte i Den norske kirke som håper at kirka dropper pride, sier Egebakken.

Nestleder i bispedømmerådet Thor Magne Seland reagerer sterkt på innlegget til Therese Egebakken. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Hun er klar over at det ville bli reaksjoner på innlegget, men er skuffet over dagens debattklima.

– Selv om de med sterk uenighet roper høyest og markerer seg tydelig mot meg, har jeg mottatt enorm støtte på SMS fra hele landet. Samtidig vil ikke disse gi meg synlig støtte, i frykt for å bli forhåndsdømt eller selv risikere å håndtere reaksjonene som jeg mottar offentlig nå, sier hun.

Egebakken mener det skal være like store rom for ulike syn med kompromissvedtaket Den norske kirke har, men at hun og kirkerådslederen er uenige om pride-deltakelsen.

– En deltakelse i pride er feil måte å håndtere ulike syn på. Derfor tar jeg til orde for at Den norske kirke burde droppe feiringen og dermed ikke støte noen av sine 3,7 millioner medlemmer, sier Egebakken.