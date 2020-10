Ny rapport: Éin av fem LHBT-personar i Den norske kyrkja har opplevd diskriminering

– Skeive har bore dette på skuldrene sine kjempelenge. No er det på tide at fleire også tar i eit tak sånn at vi slepp å møta desse situasjonane, seier Petter Dille.

Dille brukar Instagram for å fremja openheit rundt mangfald i kyrkja. Sjølv er han homofil og prest.

Og det er ikkje alltid like lett.

Ein ny rapport bestilt av Kyrkjerådet i Den norske kyrkje viser at kvardagen for LHBT-tilsette i kyrkja generelt er positiv. Samstundes finst det alvorlege unntak.

Éin av fem personar opplever diskriminering

Nokre opplever direkte trakassering og diskriminering, men oftast frå frivillige og brukarar framfor kollegaar

Enkelte har opplevd avvisning, og fleire har angst for å bli avvist, noko som skaper usikkerheit i møte med kollegaer og arbeidsmiljø.

Det er også noko Instagram-presten kan kjenne seg att i.

Ekstra belastning

– Om eg skal vera open, må eg vita at eg får støtte frå arbeidsgivar, kollega og meinigheita i tilfelle eg møter motstand på grunn av identiteten min, seier han.

Han legg til at dette er ei ekstra belastning han opplever fordi han er skeiv, og skulle ønske han kunne sleppe å tenke på legninga si når han søker jobb.

– Sannsynlegvis vil eg alltid ha med meg den tanken i bakhovudet, seier han.

Ifølgje Dille er det mange som er redde for å kome ut fordi dei ikkje er sikre på korleis dei blir tatt imot.

Denne redselen for avvisning, og det å kjenne på at ein til tider er eit diskusjonstema på jobb er svært krevjande for mange. Dette blir kalla for «minoritetsstress» i rapporten.

Derfor er det mange som set ekstra stor pris på at Dille brukar sosiale medium for å ta opp LHBT-spørsmål i kyrkja.

– Eg får mange tilbakemeldingar frå folk på Instagram, og det verkelege liv, som seier at det betyr noko.

TRYGG: I Ullern kyrkje kjenner Petter Dille seg heime. Men han tar det ikkje for gitt at han kan føla seg vel kvar som helst, når han er så open med heile identiteten sin. Foto: Ida Yasin andersen / nrk

Kan ha alvorlege konsekvensar

Tor Håkon Eiken, nestleiar i Skeivt Kristent Nettverk fortel at mange kjenner på ein resignasjon i møte med diskriminering. For nokre kan det ha alvorlege konsekvensar.

– Ein får ei kjensle av at: «Må eg gå gjennom dette ein gong til? Må eg forsvare meg endå ein gong?»

– Det er nesten så ein byrjar å akseptere at slik er berre situasjonen. Dette må eg anten leve med eller så må eg vere ein annan stad.

VÅGE Å SNAKKE: – Når ein vågar å gjere undersøkingar og vågar å prate om situasjonen og synleggjere resultata så får vi endringar, seier han. Foto: PRIVAT

Han synest at Den norske kyrkje gjer eit stort steg i riktig retning med å gjere denne undersøkinga, og håpar det kan bidra til ei meir tolerant kyrkje.

– Når ein vågar å gjere undersøkingar og vågar å prate om situasjonen og synleggjere resultata så får vi endringar, seier han.

Tar det på djupt alvor

Og det er nettopp det å få til endringar, og skape ein trygg arbeidsplass som er målet med denne rapporten.

MINORITETSSTRESS: Folk er slitne over å heile tida vere på vakt fordi ein er usikker på kva for reaksjonar ein får. Ein del er utkøyrde over at det livet ein lever skal vere kyrkja si sak. Foto: Oda Elise Svelstad / NRK

– Eg trur at jo meir kunnskap vi har om dette, jo meir vi snakkar om det, desto lettare bli det også for heterofile å forstå kva som er trakasserande og vanskeleg.

Det seier leiar i kyrkjerådet, Kristin Raaum.

No skal denne kunnskapen spreiast ut til alle ledd i kyrkja.

– Dette er noko vi som kyrkje tar på djupt alvor og det er brei semje om at vi må ta ansvar for å skjønne meir om korleis det er å vere tilsett i kyrkja med LHBT-identitet, avsluttar ho.