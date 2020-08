Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Kan jeg hjelpe deg?

Smittevernlege i Karmøy Martin Eikrem tar telefonen på legekontoret. Den ringer nærmest konstant fra han kommer på jobb om morgenen. Og de aller fleste henvendelsene dreier seg om korona. Nå må kommunen ansette flere.

– Vi trenger en grunnstamme av folk som kan jobbe med korona. Vi regner med dette blir langvarig. Og hvis vi skal kunne nå kravet om å teste 5 prosent av befolkningen, må vi øke bemanningen vår, sier Eikrem.

I tillegg åpnes en teststasjon på flyplassen i kommunen. Derfor trengs det folk tilsvarende fire faste stillinger.

Må kunne teste 5 prosent

Mange kommuner vurderer nå å øke bemanningen innen helsesektoren. I et oppdragsbrev fra Helsedirektoratet kreves det at kommunene har god nok testkapasitet. Fra august må en kunne teste 5 prosent av innbyggerne i løpet av ei uke om det kommer en smittetopp.

Flere kommuner NRK har vært i kontakt med, greier ikke det uten å ansette flere.

KØER: Bilkø ved teststasjonen på Laksevåg i Bergen. Foto: Mette Anthun / NRK

Trondheim har i dag en testkapasitet på 2,5 prosent, og kommer til å klare 4 prosent når en ny drive-in-løsning er på plass.

– Det er veldig krevende. Ikke minst arbeidet med smittesporing, som det snakkes lite om i media, sier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen.

Kommunen utlyste jobber før sommerferien. Nå kommer enda en utlysingsrunde.

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim, Helge Garåsen Foto: Kari Sørbø / NRK

Trønderhovedstaden kommer til å bruke 180 millioner kroner på korona-tiltak i år.

– Vi venter i spenning på statsbudsjettet. Får vi ikke hjelp fra staten til å oppbemanne, vil det få konsekvenser for driften av tjenestene våre, sier Garåsen.

Behov i Bergen, Stavanger og Kristiansand

Heller ikke Bergen er i mål, sier leder for legevakten, Dagrun Waag Linchausen.

Den siste tiden er et femtitalls deltidsstillinger rekruttert. Skal Bergen bemanne alle teststasjoner trengs ytterligere 50 årsverk, ifølge legevaktsjefen.

Kristiansand har ikke vurdert nye utlysinger nå, men har rekruttert sykepleierstudenter til en ny teststasjon på ferjekaien.

– Vi har gode planer for omdisponering av personell, og vurderer situasjonen fortløpende, sier kommunalsjef Mette Brevigh Nilsen.

Også i Stavanger har de behov for flere hender.

– Vi har nå en åpen utlysning ute. Vi vet ikke hvor mange stillinger vi trenger, men vi ser et klart behov, sier helse – og velferdssjef i Stavanger, Eli Kari Fosse.

Flere utbrudd i sommer

I april ble rundt 30 personer smittet av korona i et lukket miljø på Karmøy. I juli var det et smitteutbrudd blant unge mennesker.

I august måtte kommunen i gang med smittesporing etter at to bartendere i Haugesund ble smittet, og flere hundre måtte i karantene.

BARNEHAGER: To barnehager ble rammet i et koronautbrudd i Karmøy i april. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Vi trenger både sykepleiere og vernepleiere som kan jobbe tilnærmet fulltid. Men vi søker også studenter som kan jobbe deltid og i helger. Det er et dynamisk arbeid jeg tror studenter vil trives med, sier smittevernlege Martin Eikrem.

Spennende jobber

– Hvis det trengs hjelp, så skal jeg hjelpe til. Det høres veldig spennende ut å jobbe med koronaarbeid, sier Sandra Sola.

Hun og venninna Cathrine Borgen går siste året på sykepleierstudiet ved Høgskulen på Vestlandet i Haugesund. Dette halvåret er de i praksis.

ØNSKER Å STILLE OPP: Sykepleierstudentene Cathrine Borgen og Sandra Sola går siste året på ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling Haugesund. Foto: Rosa Irén Vilalobos / NRK

– Jeg er glad for at kommuner innrømmer at de trenger hjelp. Dette er helt klart interessant. Vi har jo valgt yrket for å hjelpe mennesker, sier Cathrine Borgen.

Foreløpig vet ikke studentene hvor mye de kan jobbe utenom praksisen.

Ordfører: – Forventer statlig støtte

Både Stavanger og Karmøy kommuner er klare på at korona-arbeidet er kostnadskrevende.

Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi har fullfinansiert de fire stillingene våre ut 2020 gjennom kommunale midler, og vi kommer til å foreslå å legge det inn i budsjettet for neste år. Men det er klart vi forventer statlig støtte, sier ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen.

Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet er ikke kjent med at mange kommuner har henvendt seg om å lyse ut nye stillinger.

I en e-post opplyser han at det ikke følger med statlige penger til kommunene, for å oppnå en testkapasitet på 5 prosent.

Staten støtter bare opprettelse av teststasjoner for å ta imot reisende fra utlandet.