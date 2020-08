Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er et nytt smittetilfelle vi har oppdaget i lys av smittesporingen etter det første tilfellet, sier smittevernlege i Haugesund, Teis Qvale, til NRK tirsdag morgen. Mandag ble det kjent at en bartender som hadde vært på jobb på utestedene Rabinowitz og Dikselen hadde testet positivt for covid-19.

Kommunen ba da om at alle gjester på utestedene i tidsperioden 31. juli til 3. august skulle ta kontakt med kommunen.

En bartender på Rabinowitz og Dikselen har testet positivt for covid-19. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Personen hadde lette symptomer. I dag fikk vi positivt testsvar, og isolerte vedkommende. Vi har satt i gang smittesporeting til de ansatte, men vi har også behov for å få oversikt over hvem som besøkte de aktuelle utestedene disse dagene, sa Qvale mandag.

Nå viser det seg at en bartender til har testet positivt.

– Vedkommende har vært på jobb på Bytunet Nattklubb. Her vil vi at alle gjester som har vært på stedet 7. og 8. august tar kontakt med kommunen, sier smittevernlegen.

Smittevernlege Teis Qvale i Haugesund kommune ønsker kontakt med bargjester. Foto: Thomas Halleland / NRK

Han ber bargjester ta kontakt med kommunens koronatelefon, 48106331, mellom klokken 08.30 og 15.00.

Forventer flere smittede

Qvale sier videre til NRK at han forventer flere positive prøver som følge av smitten på utestedene.

– Kollegene til de smittede er testet. Det er flere som har symptomer så vi forventer flere positive smittesvar.

En ansatt på Bytunet Nattklubb har testet positivt for korona. Foto: Thomas Halleland / NRK

For en uke siden fikk 27 personer i Sveio, Haugesund og Askøy påvist koronasmitte etter et utbrudd som startet i Haugesund en uke tidligere.

Utbruddet skjedde etter at et ektepar kom tilbake til Haugesund med bil fra et land utenfor Europa, via Sverige.

– Ønsker ikke å spre smitte

– Hva skjer med utestedene?

– Vi har søkt råd på Folkehelseinstituttet, og stedene får lov å ha åpent så lenge de kan ha ansatte som ikke har vært i kontakt med den smittede bartenderen, sa Qvale etter det første bartenderen hadde testet positivt for covid-19.

Jan Helge Johannesen som er innehaver av Rabinowitz og Dikselen er takknemlig for at han slipper å stenge dørene.

Utestedet Dikselen i Haugesund. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det er litt arbeid å lære opp nye ansatte, men vi tar selvsagt dette på alvor. Vi ønsker ikke å bidra til å spre smitte, sier han.

– Hvilke smitteverntiltak har dere?

– Det samme som de andre i bransjen: håndsprit, og enmetersregelen. Men den er vanskelig å følge når du driver pub. Det er ingen som klarer å følge det, for å være helt ærlig, sier pubeieren.