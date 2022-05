– Det er stort. Bokstavelig talt stort, sier Inger Åse Høyland Braut til NRK.

Den anonyme kunstneren Pøbel sluttførte natt til mandag sin hyllest til Erling Braut Haaland i Bryne sentrum. Mandag ble det svære kunstverket avduket.

Foran øynene til Inger Åse Høyland Braut. Erling Braut Hålands mormor.

– Jeg syns det er flott og stort at de har lyst til å lage dette her, sier Braut.

Men Inger Åse Høyland Braut er ikke bare mormor til Erling. Naturlig nok, sier du kanskje. Men hun er faktisk også bestemor til tre andre fotballproffer.

Jonatan Braut Brunes, Erling Braut Haaland sin fetter, herjer for Start i 1. divisjon og har scoret ni mål på seks kamper. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Toppscorer i 1. divisjon

Søndag scoret en av dem, Jonatan Braut Brunes (21), hat trick for Start i deres 5-1-seier mot Sogndal.

Jærbuen, som er utlånt fra Lillestrøm er toppscorer i 1. divisjon, med ni mål på seks kamper.

Emma Braut Brunes (18), spilte seg som 17-åring inn til fast plass i midtforsvaret til Klepp i toppserien. I år spiller hun for Kolbotn, også de i toppserien.

Emma Braut Brunes spilte seg som 17-åring til fast plass på Klepp i Toppserien. Nå er hun i Kolbotn. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

I tillegg spiller en ny fetter, Albert Braut Tjåland, for Bryne på utlån fra Molde.

Albert Braut Tjåland, Molde-talentet, er i år utlånt til Bryne. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Størst siden Flo

Ikke siden Flo-familien herjet Fotball-Norge på 90-tallet, har vi vel hatt en mer talentfull fotballfamilie. I alle fall om vi skal tro NRK-ekspert Melissa Wiik.

– Dette må være den ny Flo-familien som florerte med mange store toppspillere og landslagsspillere, og ikke minst Berg-familien som representerte Bodø Glimt. Vi ønsker flere slike fotballfamilier velkommen, sa Wiik om familien i fjor.

Den gang ble Jostein, bror Tore André og søskenbarn Håvard Flo alle Englands-proffer, og flere andre brødre, barn og søskenbarn har spilt i eliteserien.

Og genene til den nye fotballfamilien, starter trolig hos Inger Åse på Bryne.

For i tillegg til å være bestemor til disse fire, er hun også søster til Gabriel Høyland. Mannen som var med på å ta Bryne opp i toppen av norsk fotball på 70-tallet.

Erling Braut Haaland er, inntil videre, den mest kjente Brauten. Foto: LEON KUEGELER / Reuters

Kretsrekord

Men at det er stort med et gigantisk maleri av barnebarnet på det gamle meieriet i Bryne sentrum, er det ingen tvil om.

– Det har gått så gradvis med Erling, at vi er ikke alltid er klar over hvor stort dette er. Han er liksom en så normal og kjekk gutt når han er hjemme, at han er liksom en av alle, sier mormor Inger Åse Høyland Braut til NRK.

Erling Braut Haaland tok mandag ettermiddag til Instagram for å skryte av Pøbel og minne folk på at de aldri må glemme hvor de kommer fra. Foto: Skjermdump

Nå står statuen av forfatter Arne Garborg på ene siden, og maleriet av Erling Braut Haaland på andre siden.

– De har satt Bryne på kartet begge to. Men han er fortsatt samme gutten, sier mormor, som forresten også har hatt en idrettskarriere innen friidrett.

I 1964 satte hun kretsrekord på 60-meter i Rogaland for 11-åringer med tiden 8,4 sekund. En rekord som visstnok skal stå den dag i dag.