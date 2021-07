Merk dere navnet Emma Braut Brunes. 17-åringen tar årets toppserie med storm, og hun har flere likhetstrekk med sin verdenskjente fetter.

– Jeg føler jeg har utviklet meg ganske mye. Jeg har kanskje bare blitt litt mer moden og mer trygg på meg selv når jeg spiller, sier hun til NRK.

KOMET: Braut Brunes fikk en pangstart på sesongen. Foto: NTB

Forsvarsspilleren snakker om steget hun har tatt det siste året. Bryne-jenta tilbrakte store deler av fjorårssesongen på benken, men nå har hun fast plass i startelleveren til Klepp.

I årets første seriekamp scoret hun sitt første mål i Toppserien. Det sendte henne rett inn på rundens lag.

Men det er ikke bare fotballprestasjonene til ungjenta som gjorde at NRK tok turen til Klepp. Også det at hun er en del av en familie med en rekke fotballspillere på høyt nivå, vekket interessen.

Broren hennes Jonatan Braut Brunes spiller for Lillestrøm og har fått fire kamper og ett mål så langt i sesongen. Søskenbarnet hennes Albert Braut Tjåland er i Molde og spiller for G19-laget, og fetter Erling Braut Haaland trenger ingen videre introduksjon.

Sammenlignes med Flo-familien

Det er ikke mange fotballekspert Melissa Wiik kan sammenligne Braut-familien med, men hun nevner et par som også har hatt flere store profiler.

NRK-EKSPERT: Melissa Wiik Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Dette må være den ny Flo-familien som florerte med mange store toppspillere og landslagsspillere, og ikke minst Berg-familien som representerte Bodø Glimt. Vi ønsker flere slike fotballfamilier velkommen, forklarer Wiik.

Hovedpersonen selv tenker ikke så mye på fetterens eventyrlige suksess, men hun erkjenner at hun henter inspirasjon fra Dortmund-stjerna.

– Ja, jeg gjør jo det. Det er veldig kjekt det han får til og veldig imponerende, så jeg tror det er mange som henter inspirasjon fra ham. Det er nok mange unggutter her på Bryne som ser opp til ham.

17-åringen rådfører seg likevel mest med storebror og Lillestrøm-spiller Jonatan.

– Han snakker jeg mye med om fotball, og hvis jeg trenger tips, er det mest han jeg snakker med.

MIMRER: Emma Braut Brunes ser på bilder fra barndommen. Foto: Anine Beck / NRK

Utfordrende overgang

Kometkarrieren til tross, det var ingen selvfølge at det var fotball Brunes skulle drive med. Som barn var hun innom flere idretter, hun spilte fotball og håndball, men drev også med svømming og friidrett.

Likevel var det fotballen hun brukte mest tid på.

ALLTID LIKT FOTBALL: Emma Braut Brunes har gått på fotball siden hun var fem år. Foto: Priavt

– Vi var mye ute og spilte fotball i helgene og ble igjen etter trening for å spille. Det har vært mye fotball med venninner, familie og broren min, minnes hun.

Frem til hun var 15 år holdt hun på med både fotball og håndball, men før hun skulle begynne på videregående måtte hun velge hva hun ville satse på.

Valget førte henne til Klepp, der hun gikk via akademiet til elitelaget på et under ett år.

– Jeg er glad for at jeg valgte fotball nå, for jeg ser jo at jeg har kommet langt. Jeg er også veldig glad for at jeg har kommet til Klepp, de er veldig flinke der, sier hun, og legger til at overgangen fra akademi til Toppserien var utfordrende.

– Folk var eldre, det stilles mer krav til deg og ting går fortere, forklarer hun.

Kan følge etter Haaland

Klepp-trener Nick Loftus har tro på at midtstopperen kan gå i fetter Haalands fotspor.

TRENER: Nick Loftus Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Absolutt. Hun er en ung spiller, og omgivelsene hennes gjør det mulig for henne å ta de stegene. Jeg er trygg på at hun kan nå disse målene, og jeg har tro på henne, sier skotten.

Han mener hun har en fysikk og et hode som passer gjør henne til en viktig brikke i Klepp-laget.

– Hun er smart og tar gode avgjørelser i situasjoner hvor hun er under press, forklarer treneren.

Drømmer om utenlandsspill

Til høsten begynner 17-åringen på sitt siste år på toppidrettslinjen til Bryne videregående skole. Hun er fornøyd hvis hun går ut med greie karakterer, men karrieremessig har hun langt høyere ambisjoner.

KAMP: Vålerenga-spiller Synne Sofie Kinden og Klepp-spiller Emma Braut Brunes. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Jeg har alltid fått høre at jeg har farten og høyden til å bli veldig god fotballspiller, men du må på en måte ha mer enn bare fysikk. Men jeg har hørt fra flere at jeg kan bli en veldig god forsvarsspiller om jeg jobber på og fortsetter å videreutvikle det jeg allerede har, sier Brunes.

– Målet er kanskje å reise til utlandet, jeg synes det høres gøy ut, fortsetter hun.

– Hvis du kunne velge fra øverste hylle, hvor vil du helst spille?

– Kanskje Chelsea eller Barcelona, svarer stortalentet, som er klar på hva hun må gjøre for å nå drømmene sine.

– Jeg vil bli bedre offensivt, forbedre pasningsspillet og til å forsvare meg én til én, sier 17-åringen.