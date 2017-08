Ingebrigtsen inn i finalen med selvtillit

Kruttsterkt og kontrollert i forsøket.

Kruttsterkt og kontrollert i semifinalen.

Filip Ingebrigtsen har brukt de to VM-løpene hittil i mesterskapet til å sette seg skikkelig i respekt. Ikke minst har han fått bekreftet at både kropp og form holder mål.

– Dette ser fryktelig bra ut. Det der var konge. Han har løpt på seg mye selvtillit. For ham var dette en finale. Du ser hvor glad han er når han løper over mål. Han har ikke bare lyktes med å være tidlig over mål, men også med det taktiske. Det har vært litt stang ut for ham i lang tid. Han er i kalasform. Den skal stå tidlig opp den som skal slå Filip på søndag. Jævla tidlig opp. Det kan bli medalje på søndag, fastslo trener og pappa Gjert Ingebrigtsen umiddelbart etter semifinaleløpet sent fredag kveld.

Rådgiver

Storebror Henrik er Filips nærmeste rådgiver under mesterskapet, og også han var enig i at de nå går for medalje.

– Han ser ganske bra ut, og vi går for medalje ja. Jeg skal terge ham litt med den 5.-plassen min (i OL på samme bane i 2012). Jeg skal si til ham at han kan ta så mange 5.-plasser han bare vil, det er ingen som husker det.

Filip selv kaller broren Henrik for storkjeftet, men er enig i målsettingen. I kveld handler det om medalje.

– Nå er jeg i finalen, og da kan jeg endelig ta stilling til hva jeg kan få til der. Jeg må ærlig innrømme at jeg har mål om å ta medalje. Når jeg først er i finale og har muligheten, så må jeg si det, sa han til NTB.

Både i finalen og i forsøket har det vært mye knuffing, og Filip har begge gangene gjort løpene sine inne ved lista. Han har lagt seg i rygg på løpere med årsbeste i verden, og sier at det har vært en kalkulert risiko.

Uanstrengt

Den mer rutinerte storebroren tror at finaleløpet på mange måter blir lettere å gjennomføre.

– Nå er han blitt nummer tre. Hvis han bare blir nummer tre eller bedre så er det greit. Han må være på rett plass når det går. Forskjellen på semifinalen og finaleløpet, er at når toget går det i maksfart. Jeg tror ikke det blir like klumpete som dette. I dag var det veldig tett, sa Henrik til NTB etter semifinaleløpet.

Storebroren sier det hele ser vidåpent ut uten noen klar favoritt.

– Det ser ut som om han er ute på joggetur de to første rundene. Han har et slik steg at det ser veldig uanstrengt ut. Det ser ut som om han bruker veldig lite krefter. Når han får skrudd på pedalen så er han skarp. Nå er det mange «løgnaser» som er borte.

Henrik tror at finalen blir mye lettere å løpe. Han tror det vil gå ryddigere for seg.

– Det er færre enn normalt som skiller seg ut som klare favoritter. Det er veldig åpent. Hvis Filip løper like bra eller enn i semifinalen, så er han helt klart i medaljekampen. Du skal være heldig og alt skal klaffe, men han har kroppen til det.

Hovedpersonen har taktikken klar.

– Du vet aldri hvor de andre ga på, men jeg vet hvor mye jeg selv hadde inne. Taktikken i finalen blir å komme først til mål og legge opp hele løpet etter det. Jeg må ta vurderinger underveis hele tiden, og jeg kan ikke planlegge for mye på forhånd, konkluderte Filip selv.