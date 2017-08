Ian Burchnall er fredet ut sesongen

Viking har 15 poeng og ligger fremdeles nederst på tabellen i eliteserien. Klubben har hentet inn nye spillere, men også solgt sin aller største stjerne til Rosenborg.

I dag klokka 09 presenterte ledelsen i Viking en evaluering av situasjonen i klubben.

Daglig leder Eirik Henningsen fikk raskt spørsmål fra pressen om trenerduoen Ian Burchnall og Bjarte Lunde Aarsheim har full tillit. Det svarte han bekreftende på.

– Det er dette teamet med disse to som sitter her som skal ta Viking videre, sier han.

– Hva skjer hvis klubben rykker ned? Har trenerne fremdeles tillit da?

– Hvis vi rykker ned, vil alt handle om å komme tilbake til eliteserien. Men da trenger vi en ny evaluering og vi må finne ut om motivasjonen og viljen er til stede. Men vi mener kontinuitet har vært en mangelvare i norsk fotball, sier Henningsen.

Satser på kontinuitet

I løpet av den omtrent 30 minutter lange pressekonferansen, ble det tydelig at Vikings plan for å redde plassen i eliteserien ikke inneholder store endringer. Men tirsdag formiddag melder Stavanger Aftenblad at den franske spissen Guessan Ghislain kan være på vei til Viking. Viking skal ha sjekket med fotballforbundet og fått positive signaler på at de kan hente 24-åringen selv om overgangsvinduet er stengt.

Mantraet som ble gjentatt fra Burchnall, Aarsheim og særlig Henningsen var at klubben har et sterkt ønske og en tro på at de skal berge plassen i eliteserien. Den unge og foreløpig lite samkjørte spillerstallen må bli mer samstemte, og laget må slippe inn færre mål.

– Jeg har valgt å ha en naiv innstilling til dette, og har selvsagt troen på at dette skal gå, sier Henningsen.

Bjarte Lunde Aarsheim, Ian Burchnall og Eirik Henningsen i Viking. Tirsdag la de tre frem en strategi for resten av sesongen. Foto: Arild Eskeland / NRK

Måtte forklare seg om situasjonen

I forrige uke forklarte Burchnall, Aarsheim og leder for fotball og utvikling i klubben, Bård Wiggen, seg til styremedlem Kristin Kragseth og styreleder Stig Christiansen om den sportslige situasjonen.

De måtte også svare på hvorfor ikke 3,5 millioner kroner av Vikings redningspakke ble brukt før overgangsvinduet stengte.