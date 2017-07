Ny spiller og penger til Viking

– Dette er kjærkomne midler og vi er veldig takknemlige, sier administrerende direktør i Viking, Eirik W. Henningsen.

To dager etter nok et forsmedelig overtidstap, denne gangen mot Molde, ser det litt lysere ut for Eliteseriens desiderte bunnlag. I tillegg til den magre poengfangsten, har klubbkassa vært tom, noe som har gjort en allerede utfordrende situasjon enda verre. Viking har kun ni poeng etter halvspilt serie og har seks poeng til kvalikplass.

I forrige uke ble det kjent at det blir startet opp et spillerinvesteringsselskap som skal sørge for å skaffe spillerne som kan bidra til å redde plassen for Viking. Minimum fem millioner til spillere var målet.

– Vi har fått bekreftet fem millioner kroner i dag. Det er fortsatt prosesser i gang. Jeg er optimist til å få enda litt mer, sier Henningsen.

– Hvor mye mer?

– Det er for tidlig i si. Det er folk som er i tenkeboksen som synes dette er spennende, men må tenke på om de vil bidra eller ikke.

Ny stopper

Det er både aksjonærene og andre som har bidratt til at Viking nå kan bruke litt penger på spillere igjen. Og nå kommer det flere ny fjes inn stadionportene. Tirsdag signerte kroaten Sime Gregov (27) en korttidskontrakt ut sesongen med Viking. Han kommer fra slovenske FC Koper. Gregov skal være i kampform og håpet er at han skal kunne bidra umiddelbart.

– Han har vi jobbet med i en god stund, men vi har greid å holde det under radaren. Han kostet ikke noe i overgangssum, sier Henningsen.

Gregov beskrives som en solid og voksen spiller.

Flere spillere på vei

Det er kjent at Viking har vært på jakt etter forsterkninger på midtstopper, midtbane og spissplass. Blant annet fordi kontraktene til leiesoldatene Kwesi Appiah og Michael Ledger har gått ut.

– Det er en liste med konkrete spillere vi jobber med. To kommer i de nærmeste dagene. De er ikke signeringer men spillere som skal trene med Viking i én uke.

– Er dette etablerte spillere eller unge talenter?

– Begge deler, sier Henningsen, som eller ikke vil avsløre for mye rundt disse spillerne.

– Det blir noen nye fjes på treningsfeltet. Det er kjekt at de er interessert i å spille for Viking.